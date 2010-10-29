ولایت یکی از مهمترین اصول اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: ولایت فقیه به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل مسلمانان مطرح است و این مسئله کاملا برای مسلمانان واضح است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه در جامعه گفت: طبق فرمایش امام ششم در تمام دوران قرآن، مراسم حج و همچنین ولایت از مهمترین مسائل مسلمانان هستند و باید همیشه مورد توجه قرار گیرند.
امام جمعه کرمان افزود: اتفاقات سال گذشته نشان داد که نقش ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی چقدر حساس است و مسلمانان باید با بصیرت بالا و پیرو ولایت فقیه در مقابل توطئه ها ایستادگی کنند.
وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری در قم این سفر را دارای ابعاد مختلف دانست و گفت: حضور گسترده مردم و روحانیت در این مراسم نشان از جایگاه ویژه ولایت در جامعه دارد.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اهمیت ولایت در زندگی مسلمانان گفت: در واقع اگر کسی اهل ولایت نباشد در واقع اسلام حقیقی را درک نکرده است.
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