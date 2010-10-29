ولایت یکی از مهمترین اصول اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: ولایت فقیه به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل مسلمانان مطرح است و این مسئله کاملا برای مسلمانان واضح است.

وی با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه در جامعه گفت: طبق فرمایش امام ششم در تمام دوران قرآن، مراسم حج و همچنین ولایت از مهمترین مسائل مسلمانان هستند و باید همیشه مورد توجه قرار گیرند.



امام جمعه کرمان افزود: اتفاقات سال گذشته نشان داد که نقش ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی چقدر حساس است و مسلمانان باید با بصیرت بالا و پیرو ولایت فقیه در مقابل توطئه ها ایستادگی کنند.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری در قم این سفر را دارای ابعاد مختلف دانست و گفت: حضور گسترده مردم و روحانیت در این مراسم نشان از جایگاه ویژه ولایت در جامعه دارد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به اهمیت ولایت در زندگی مسلمانان گفت: در واقع اگر کسی اهل ولایت نباشد در واقع اسلام حقیقی را درک نکرده است.

وی با اشاره به اهمیت قرآن و عمل به آن در جامعه گفت: باید همه مسلمانان عمل به قرآن را در اولویت اول زندگی خود قرار دهند.

امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت مسئله حج گفت: طی روزهای آینده مراسم بزرگ حج در سرزمین وحی اجرا می شود و این همایش امروز باید در اوج خود برگزار شود.

وی از حجاج خواست در این مراسم حضور پررنگ داشته باشند.

وی از این مراسم به عنوان فرصتی برای تبادل نظر با سایر مسلمانان نام برد و گفت: مهمترین مسئله دنیای اسلام در حال حاضر ظلمی است که به مردم فلسطین می رود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان افزود: در صورت اتحاد همه کشورهای مسلمان و بیداری مسلمانان می توان دشمنان اسلام را مغلوب کرد.