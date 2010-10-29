به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو از فردا شنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود. در این مرحله از اردو 28 کشتی گیر حضور دارند و تمرینات خود را تا روز 27 آبان ماه زمان اعزام به بازیهای آسیایی گوانگجو زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال می‌کنند. اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی(تهران)، عباس دباغی و آرش دنگسرکی (مازندران) ، محمد طهماسبی‌زاده (البرز)

60 کیلوگرم: سعید احمدی ، مسعود اسماعیل‌پور و همت کریمی‌زاد (مازندران)، مصطفی آقاجانی (تهران)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) ، مصطفی حسین‌خانی (تهران) ، محمد یوسفی( مازندران) و میلاد خالدیان ( کردستان)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی (همدان)، ایمان محمدیان (مازندران)، رضا افضلی ( کرمانشاه) و امیر شریعتی عدل ( توابع تهران)

84 کیلوگرم: جمال میرزایی و مهران میرزایی (همدان)، احسان لشکری (قزوین) و حسن رحیمی ( تهران)

96 کیلوگرم: رضایزدانی ، عباس طحان و حامد طالبی زرین کمر (مازندران) و سعید ابراهیمی(همدان)

120 کیلوگرم: فردین معصومی ( گیلان) ، محمدرضا آذرشکیب (البرز) ،سید محسن ابراهیمی ( مازندران)، پرویز هادی ( آذربایجان شرقی)