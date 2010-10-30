مهدی فرجی، مدیر شبکه یک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش برنامه گفتگو محوری متفاوت با اجرای شهیدیفر که چندی پیش وعده آن را داده بود به خبرنگار مهر گفت: مقدمات این برنامه گفتگومحور متفاوت فراهم شده است و به زودی از شبکه یک روی آنتن میرود. امیدوارم مورد رضایت مخاطبان هم قرار بگیرد.
وی درباره پخش مجموعه "مختارنامه" و بازتابهای آن افزود: با توجه به اینکه قسمتهای کمی از این سریال تاریخی پخش شده، اما با استقبال زیاد مخاطبان رو به رو شده است و بازتابهای خوبی داشتهایم.
مدیر شبکه یک درباره اینکه چرا مجموعه تلویزیونی "هزاردستان" که جزو مجموعههای ماندگار تلویزیون محسوب میشود بعد از 22 سال روی آنتن شبکه یک میرود، در زمان مناسبی پخش نمیشود، توضیح داد: این مجموعه در باکس سریالهای تکراری پخش میشود و این باکس شبها 12:30 بامداد و تکرار آن صبحها ساعت 10:40 است.
وی در ادامه افزود: سریالها هم بر اساس معیارهایی برای تکرار آماده میشوند. حتماً باید سریال شرایط مناسب و متفاوتی داشته باشد تا دوباره روی آنتن برود. 12:30 بامداد و 10:40 صبح هم زمانهای خوبی است و مخاطبان خودش را دارد. نمیتوان گفت این ساعت مخاطب ندارد.
فرجی درباره اینکه این مجموعه ارزش داشت در یک زمان مناسبتر مثلاً بعد از خبر ساعت 19 پخش شود، گفت: همانطور که گفتم در حال حاضر این مجموعه در زمان مناسبی روی آنتن میرود. اگر زمان مناسبی در کنداکتور برنامهها داشته باشیم، مسلماً به سریالهایی اختصاص مییابد که قرار است برای بار اول روی آنتن بروند.
مدیر شبکه یک درباره زمان پخش مجموعه "کلاه پهلوی" که مراحل تصویربرداری را سپری میکند و اینکه وعده داده شده بود امسال روی آنتن میرود، گفت: نه، این مجموعه سال آینده روی آنتن شبکه یک میرود.
نظر شما