به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی اکبر ولایتی در حاشیه همایش ملی مدیریت راهبردی تحقق چشم‌انداز 20 ساله در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در اجرای سند چشم انداز 20 ساله کشور گفت: این تحریم‌ها البته بی‌تاثیر نبوده ولی در عین حال می‌تواند در برداشتن گام هایی جهت خودکفایی و پیشبرد چشم انداز 20 ساله موثر باشد.

وی در رابطه با نقش دولت در اجرای چشم انداز 20 ساله گفت: برنامه‌های اجرایی را بیش از همه دولت طراحی می کند و انتظار مردم و حاکمیت از دولت در مسیر اجرای چشم انداز 20 ساله بیش از دیگر قوا است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تصریح کرد:‌ تنها قدرت اول منطقه شدن به پیشرفت در بعد اقتصادی منحصر نمی‌شود و در حوزه‌های دفاعی، سیاسی و علمی نیز باید شاهد این باشیم که ایران به قدرت اول منطقه تبدیل شود.

وی در عین حال گفت: در برخی از این حوزه‌ها کشور پیشرفت لازم را پیدا کرده است و برای مثال در حوزه سیاسی و دفاعی بی‌شک ایران در منطقه حرف اول را می‌زند و در حوزه علمی و فناوری نیز شاهد رشد قابل توجهی در کشور هستیم.

ولایتی اضافه کرد: البته شاید سخت‌ترین قسمت اجرای چشم انداز 20 ساله بخش اقتصادی باشد که متناسب با بخش‌های سیاسی هنوز پیشرفت لازم محقق نشده ولی این امر نیز محتاج یک سری از زیرساخت‌ها و مقدماتی بود که از سالیان گذشته باید مورد توجه قرار می‌گرفت که از آن غفلت شد و به تازگی با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد محقق شدن بخش‌هایی از این پیشرفت هستیم.