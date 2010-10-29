نشست آشتی ملی فلسطین در دمشق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی در گفتگو با روزنامه اللواء با اشاره تعویق نشست اخیر فتح و حماس در دمشق اظهار می دارند: این دو جنبش اخیرا درباره برگزاری نشست آتی خود در دمشق به توافق رسیدند.

بر این اساس، در حال حاضر تنها زمان این نشست مشخص نشده که آن نیز در چند روز آتی مشخص خواهد شد. در نشست دمشق یک هیئت امنیتی از حماس حضور خواهد داشت.

بنابر این گزارش، هم اکنون حماس مقدمات اعزام این هیئت امنیتی را به دمشق فراهم می کند که به صدور مجوز سفر این هیئت از نوار غزه به سوریه از سوی مقامات قاهره نیازمند است.

گفته می شود حماس هم اکنون در انتظار پاسخ مثبت "عمر سلیمان" وزیر اطلاعات مصر در راستای سفر هیئت امنیتی خود به دمشق است.

مقامات فتح و حماس پس از برگزاری نشست اخیر خود تاکید کردند که تا کنون سه مورد از 4 ملاحظه حماس در بندهای آشتی ملی فلسطین برطرف شده است و در نشست پیش رو بر مسئله چهارم که پرونده امنیتی است، تمرکز گفتگوها قرار خواهد داشت. این گفتگوها احتمال آشتی فتح و حماس و پایان دادن به اختلافات داخلی در فلسطین را که از سه سال و نیم گذشته به وجود آمده است تقویت کرده است.