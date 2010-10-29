  1. بین الملل
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

چند روز دیگر ؛

نشست آشتی ملی فلسطین در دمشق برگزار می شود

نشست آشتی ملی فلسطین در دمشق برگزار می شود

منابع خبری از نشست چند روز آینده جنبش های فتح و حماس درباره مسئله آشتی ملی فلسطین در دمشق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی در گفتگو با روزنامه اللواء با اشاره تعویق نشست اخیر فتح و حماس در دمشق اظهار می دارند: این دو جنبش اخیرا درباره برگزاری نشست آتی خود در دمشق به توافق رسیدند.

بر این اساس، در حال حاضر تنها زمان این نشست مشخص نشده که آن نیز در چند روز آتی مشخص خواهد شد. در نشست دمشق یک هیئت امنیتی از حماس حضور خواهد داشت.

بنابر این گزارش، هم اکنون حماس مقدمات اعزام این هیئت امنیتی را به دمشق فراهم می کند که به صدور مجوز سفر این هیئت از نوار غزه به سوریه از سوی مقامات قاهره نیازمند است.

گفته می شود حماس هم اکنون در انتظار پاسخ مثبت "عمر  سلیمان" وزیر اطلاعات مصر در راستای سفر هیئت امنیتی خود به دمشق است.

مقامات فتح و حماس پس از برگزاری نشست اخیر خود تاکید کردند که تا کنون سه مورد از 4 ملاحظه حماس در بندهای آشتی ملی فلسطین برطرف شده است و در نشست پیش رو بر مسئله چهارم که پرونده امنیتی است، تمرکز گفتگوها قرار خواهد داشت. این گفتگوها احتمال آشتی فتح و حماس و پایان دادن به اختلافات داخلی در فلسطین را که از سه سال و نیم گذشته به وجود آمده است تقویت کرده است.

کد مطلب 1180688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها