محسن مومنی شریف در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها با حضور در غرفه مهر درباره قالب های هنری که می توان سفر تاریخی رهبری معظم انقلاب به قم را به تصویر کشاند، گفت: بعد از انقلاب اتفاقاتی افتاده که هنر و ادبیات در برابرشان کم آورده است. یک زمانی از هنر استفاده می شود تا یک حادثه ای از آنچه که هست بزرگتر جلوه داده شود ولی بعد از انقلاب حوادث آنقدر بزرگ هستند که هنر و ادبیات در بیانشان کم می آورند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی افزود: از جمله اتفاقات بزرگی که هنر و ادبیات در بیانشان کم می آورد سفر رهبر معظم انقلاب به قم بود که خیلی عظیم بود و عمق این حضور خیلی معنادار بود به طوری که نمی توان این عمق را اندازه گیری کرد و در سفرهای ایشان کم نظیر است.

وی افزود: همکاران حوزه هنری و هنرمندان می توانند در قالبهایی مانند سفرنامه حتی موسیقی و با بهره گیری از هنرهای تجسمی سفر مقام معظم رهبری به قم را به تصویر بکشند.