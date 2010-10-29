به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری که در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه کتاب استانی کرمانشاه سخن می گفت با اشاره به این فرمایش گهربار مقام معظم رهبری در ابتدای سخنانش که "اگر ما فرهنگ کتابخوانی را ترویج کنیم و کتاب های خوب معرفی کنیم به بخش عمده ای از رسالت فرهنگی خود عمل کرده‌ایم " اضافه کرد: قطعا با تأسی از این کلام پرمعنی می‌توانیم چراغ هدایت را در مسیر و رسالت خطیر پیش رویمان روشن و فروزان نگه داریم .

وی با طرح سوالی برای حاضرین که آیا ما به رسالت فرهنگی خود عمل می کنیم یا خیر ؟ ادامه داد:معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برنامه ریزی راهبردی و تاسی از منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و با رصد خلاقانه فعالیت های فرهنگی و هدایت هوشمندانه جریان های این حوزه می کوشد ارزشهای فرهنگی و اسلامی کشور را با حمایتی مدبرانه احیا کند .



معاون امور فرهنگی همچنین از نظارت هوشیارانه در فضای فرهنگی کشور خبر داد و گفت :در تلاشیم با مدیریتی فعال گرایش ها و جریانهای فرهنگی را کنترل ، هدایت و حمایت کنیم .



وی در فراز دیگری از سخنانش با اشاره به موجود بودن 16 میلیون سند مکتوب از شهدای هشت سال دفاع مقدس که بخش اعظم آن به صورت وصیتنامه است تصریح کرد: با ارزیابی این اسناد جاودانه ، چهار محور ،حفظ و حراست از قرآن وعترت ، تاکید بر پیروی از ولایت فقیه ،تاکید بر حفظ عفاف و حجاب ، و صیانت از مرزهای اسلامی ، به عنوان مهمترین اولویت ها می تواند در مسیر فرهنگی کشور سرلوحه برنامه ها قرار گیرد .



دری با معنی کردن واژه" فرهنگ" در سیاست بین الملل بعنوان قدرت نرم اضافه کرد : قدرت نرم در حقیقت از جنس اقناع است و بهترین راه عملیاتی آن از طریق فرهنگ است و با قدرت سخت که ازجنس اجبار است تفاوت دارد. یقینا دشمن قسم خورده ما در این زمینه کوتاه نخواهد آمد و بر ما تکلیف است که در این صحنه با کلید واژه ها و چراغ هدایت رهبری رسالت فرهنگی خود را به نحو شایسته ادا کنیم .



معاون امور فرهنگی در پایان از برگزاری نمایشگاه کتاب در سراسر کشور به عنوان دستاورد مهم در این عرصه یاد کرد و گفت: دسترسی آسان اقشار مختلف به کتاب ، آگاهی بخشی جوانان کشور ، بالابردن سطح علمی و دانش ناب اسلامی هموطنانمان ،از برنامه ها و اهداف برگزاری این نمایشگاه‌هاست .



بنا براین گزارش همچنین بهمن دری با اهدای کتاب تا سقف 4 میلیارد و 700 میلیون ریال علاوه برسهمیه استانی برای تجهیز کتابخانه های کرمانشاه موافقت کرد.