گفت و شنود معلم بازنشسته و نماینده مجلس در غرفه مهر

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس و صاحب امتیاز روزنامه مردم سالاری در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات با مراجعه معلم باز نشسته ای که از محتوای نامطلوب نشریات و حجم زیاد تبلیغات غیر فرهنگی در نشریات و آثار مخرب آن بر جوانان گلایه داشت مواجه شد.

این نماینده مجلس به مراجعه کننده وعده پیگیری داد و درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر راه چاره این مشکل به وضعیت نامطلوب مالی نشریات اشاره و بر ضرورت حمایت مالی بیشتر دولت از رسانه ها تاکید کرد.

کواکبیان همچنین مشکل اصلی بخش فرهنگی کشور را ناهماهنگی درسیاستهای فرهنگی و متولیان متعدد فرهنگ خواند و گفت: به عنوان مثال رئیس کمیسیون فرهنگی دولت دیدگاه هایی را مطرح می کند که وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی فرهنگ کشور آن را قبول ندارد، این درحالی است که در بحث فرهنگی کشور باید هماهنگی حرف اول را بزند.

وی همچنین خواستار تعامل بیشتر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با مجموعه اصحاب رسانه شد و درباره موضوع توزیع یارانه مطبوعات گفت : کسی که ضد نظام است اصلا نباید نشریه داشته باشد اما روزنامه ای که در کشور مجوز انتشار دارد باید بر اساس تیراژ و فراگیری خود یارانه دریافت کند تا محتاج چاپ تبلیغات متفرقه غیر فرهنگی و غیر تخصصی نشود .