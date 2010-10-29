سپاهان تنها تیم پیروز نیمه اول/ تساوی سایپا برابر نفت تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از عصر امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خورد:

* سپاهان اصفهان یک - تراکتورسازی تبریز صفر

* نفت تهران صفر - سایپا البرز صفر

* پیکان قزوین صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* پاس همدان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

سایر دیدارهای هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر امروز و شنبه طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* مس کرمان - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* استقلال تهران - راه آهن شهرری، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - شاهین بوشهر، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز

شنبه - 8/8/1389

* شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استیل آذین تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران