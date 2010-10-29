جمعیت پزشکان لبنان خواستار تحریم دادگاه حریری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رسانه ای "جمعیت پزشکان در لبنان" در بیانیه ای اعلام کرد: نقض حاکمیت ملی لبنان در تمامی بخشها ادامه دارد. این مسلئه از بخش ارتباطات آغاز شد تا اینکه در حال حاضر به شرف و کرامت زنان رسیده است. روز گذشته تعدادی از بازرسان بین المللی دفتر دکتر "ایمان شراره" را در ضاحیه مورد حمله قرار دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است: آنان با این حجت که می خواهند از پرونده برخی از زنان بیمار در جهت ضبط مکالمات تلفنی شان اطلاع کسب کنند دست به این اقدام در راستای تحقیق درباره پرونده ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) زدند.

جمعیت پزشکان لبنان در این بیانیه این تجاوز نا مشروع را از همه لحاظ غیر قانونی دانسته است و آن را نقض آشکار حریم کاری پزشکان و مسائل خصوصی بانوان در لبنان دانسته است.

در این بیانیه جمعیت پزشکان لبنان تاکید کرده است: پزشکان باید در راستای پاسخگویی به دعوت "سید حسن نصرالله" دبیرکل سازمان ملل، همکاری با بارزسان دادگاه بین المللی را متوقف کرده و اجازه ورود به آنها ندهند تا نقض حاکمیت کشور خاتمه یابد.

دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی مهم در واکنش به اقدام اخیر دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) تاکید کرد: از مردم لبنان می خواهم بازرسان دادگاه بین المللی حریری را تحریم کرده و با آنان همکاری نکنند چون این اطلاعات بدست اسرائیلیها می رسد و همکاری با این دادگاه تجاوز علیه مقاومت محسوب می شود