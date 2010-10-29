امارات آخرین تیم صعود کننده از مرحله مقدماتی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز جمعه با برگزاری دو دیدار از گروه D به پایان رسید که طی آن تیم‌های امارات برابر عراق پیروز شد و کویت از سد چین گذشت.

در یکی از دیدارهای این گروه که در ورزشگاه پاختاکور برگزار شد، تیم‌ فوتبال امارات در حالیکه در نیمه نخست برابر عراق تن به شکست داده بود، در نیمه دوم باخت را با پیروزی 2 بر یک مقابل صدرنشین این گروه عوض کرد تا هشتمین تیم صعود کننده به مرحله حذفی این رقابت‌ها لقب بگیرد. خالد عنبر(55) و یوسف سعید(73) برای تیم امارات در این دیدار گل زدند و علی حسین فندی(26) تک گل عراق را به ثمر رساند.

در دیگر مسابقه این گروه که در ورزشگاه جار انجام شد، تیم نوجوانان کویت با گل دقیقه 73 نادر العنزی برابر چین به پیروزی دست یافت اما به علت پیروزی امارات برابر عراق از راهیابی به مرحله بعدی این رقابت‌ها بازماند.

با این نتایج تیم فوتبال نوجوانان عراق با 6 امتیاز صدرنشین این گروه شد و امارات هم با 5 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های کویت با 4 امتیاز و چین با یک امتیاز رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.