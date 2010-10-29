سخنان نصرالله از همه جهت درست بود/ رئیس جمهور به دادگاه حریری فیصله دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "امیل لحود" با اشاره شائبه های خطرناکی که در توافقنامه های به امضا رسیده میان دولت لبنان و دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری وجود دارد، اظهار داشت: این دادگاه در برابر سیاسی کاری مصون نیست.

رئیس جمهور اسبق لبنان تاکید کرد: زمان همچنان برای کسانی که به وطن، ملت، سرزمین، مقاومت و ثبات لبنان پایبند هستند باقی است، تا موضعی واحد در قبال دادگاه اتخاذ کنند.

امیل لحود با تاکید بر اینکه باید از اتکا به آمریکا و دیگر اتباع این کشور اجتناب ورزید، افزود: ضمانتها و طرحهای آنها در نهایت در خدمت اسرائیل است.

وی از هیئت وزیران لبنان به ریاست "میشل سلیمان" رئیس جمهور این کشور تقاضا کرد به شورای امنیت رفته و به مسئله دخالت دادگاه بین المللی حریری به طور کلی پایان دهند.

دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی مهم در واکنش به اقدام اخیر دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) تاکید کرد: از مردم لبنان می خواهم بازرسان دادگاه بین المللی حریری را تحریم کرده و با آنان همکاری نکنند چون این اطلاعات بدست اسرائیلیها می رسد و همکاری با این دادگاه تجاوز علیه مقاومت محسوب می شود.