بستر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مساجد باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا جعفری عصر جمعه در مراسم اختامیه اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که در اردوگاه یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد با بیان اینکه کانونهای مساجد بازوی ائمه جماعات به حساب میروند، اضافه کرد: انتظاراتی که هم اکنون از کانونهای مساجد میرود انتظارات حداقلی است و تنها به برپایی مراسم در ایام مختلف سال خلاصه میشود.
وی تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید بستر اجرای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در مساجد فراهم کنند که این فعالیتها در احیای مسجد و همچنین به هم فشرگی صفوف نماز جماعات موثر است.
جعفری عنوان کرد: جوانان بدنبال هویت هستند که ائمه جماعت میتوانند با سپردن مسئولیتها مختلف به جوانان و نوجوانان به این هویت بخشی کمک کنند.
تئوری انقلاب اسلامی میتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی بشر باشد
معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: دهه چهارم انقلاب را در حالی پشت سر میگذاریم که تئوری انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) انگشت تعجب را بر دهان متفکرین و اندیشمندان عالم فرو برده است و هیچکس قادر به ارائه تئوری دیگری در برابر تئوری و تفکر شیعی ندارد.
جعفری گفت: اجرایی شدن این تئوری در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که این تئوری میتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی بشر باشد.
وی با بیان اینکه دشمنان با آگاهی در برابر این تئوری ایستادهاند و همواره در پی ایجاد موانعی بر سر راه آن هستند خاطرنشان کرد: استقبال بینظیر از رئیس جمهور در لبنان موضوعی مقطعی نیست بلکه ریشه در باورهای این تئوری در خارج از مرزها دارد و در واقع یک ارتباط هزار ساله است.
معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه صاحب نظران در خارج از کشور به عمق نظریه انقلاب اسلامی پی بردهاند اظهار داشت: امروز روحانیت به عنوان پرچمدار این تئوری که در واقع انقلاب اسلامی مولد حوزه علمیه است میتواند اصلیترین نقش را در حفظ و استمرار آن بر عهده داشته باشد.
جعفری گفت: باید در این راستا آرمانهای انقلاب و اسلام را در افکار جوانان و نوجوانان کشور ریشهدار کنیم.
تعداد کانونهای مساجد تا پایان سال به 10 هزار میرسد
وی افزود: در دولت نهم و دهم توجه ویژهای به حوزه دین و فرهنگ صورت گرفته و اختصاص بودجه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به گذشته افزایش چشگیری داشته است.
معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه این ستاد در سال 71 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید خاطر نشان کرد: از سال 71 تا سال 85 حدود 2 هزار کانوان در سراسر کشور فعال بوده است و از سال 85 تاکنون این تعداد به بیش از 8400 کانون رسیده است که امیدواریم این تعداد تا پایان سال جاری به ده هزار کانون برسد.
وی عنوان کرد: هم اکنون 70 هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد که تعداد کانونهای موجود با مساجد فاصله زیادی دارد.
معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد با بیان اینکه موفقیت های صورت گرفته در کانون های فرهنگی هنری مساجد مرهون تلاش های روحانیت است افزود: برای رسیدن به نتایج مطلوب تر و بهتر نیازمند همکاری ائمه مساجد به عنوان مدیران فرهنگی مساجد هستیم.
جعفری ابراز داشت: نتایج مطلوبی در عملکرد کانونهای مساجد مشاهده شده است که یکی از آن موارد در بحث بصیرت دهی به جامعه بود که در طول حوادث سال گذشته، کانونهای مساجد نقش چشمگیری در موضوع بصیرت دهی ایفا کردند که موضع گیریهای رسانههای غربی در تقابل با این کانونها، این مطلب را به اثبات میرساند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید مراقب باشیم چرا که دشمن این قوت را به خوبی شناخته است افزود: ورود کانونها به مساجد ورودی کاملا قانونی، منطقی و بر اساس نیاز روز سنجیده شده است و امروز نیز توجه جدی به آن میشود.
جعفری به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: همه کارشناسان در کشور بر ضرورت اجرای این طرح تأکید دارند که ائمه جماعات باید در این راستا نقش خود را امیدوار کردن مردم در طول اجرای این طرح ایفا کنند.
برگزاری دورههای آموزشی ویژه سه هزار نفر از ائمه جماعات سراسر کشور
وی به برگزاری دوره های آموزشی ائمه جماعات با حضور سه هزار نفر از ائمه جماعات سراسر کشور اشاره کرد و گفت: این دورهها در هفت مرحله و در قالب 36 کارگاه و 78 همایش در شهر مقدس قم و در اردوگاه یاوران مهدی انجام خواهد شد.
وی به محورهای آموزشی در این دورهها اشاره کرد و افزود: آموزشها در طول دوره شامل چندین محور آموزشی در حوزه شیوههای تبلیغ، مهارتهای سخنرانی کوتاه، تفسیر و تدبر در قرآن، مدیریت فرهنگی، جریان شناسی سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، جنگ نرم، رسانههای جمعی، نقد و بررسی فرقههای انحرافی و نحوه پاسخ به شبهات میباشد.
جعفری نقش امام جماعت در تربیت و جذب جوانان، جایگاه اخلاق فردی امام جماعت در گسترش اخلاق دینی، جایگاه علمی و تجربیات امام جماعت در گسترش اخلاق دینی و اخلاق علمی جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی و تأثیر برنامهریزی در مسجد برای پیشبرد اهداف نهضت اسلامی را از جمله دیگر عناوین دورههای آموزشی سفیران آسمانی عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: کانونهای مساجد باید بستر اجرای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در مساجد فراهم کنند که این امر در احیای مساجد موثر است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا جعفری عصر جمعه در مراسم اختامیه اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که در اردوگاه یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد با بیان اینکه کانونهای مساجد بازوی ائمه جماعات به حساب میروند، اضافه کرد: انتظاراتی که هم اکنون از کانونهای مساجد میرود انتظارات حداقلی است و تنها به برپایی مراسم در ایام مختلف سال خلاصه میشود.
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