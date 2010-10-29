داور عجول و کم تجربه بود/ برای اولین بار در 40 سال فوتبالم اخراج شدم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فریاد شیران پس از دیدار عصر امروز سایپا مقابل نفت تهران که در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، تصریح کرد: متاسفانه کمک داور در این بازی تجربه لازم را نداشت. چون به خاطر ناسزا گفتن بازیکن تیم حریف من اخراج شدم.

وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: یکی از بازیکنان نفت به بازیکن سایپا ناسزا گفت اما داور متوجه حرف‌هایش نشد. من به کمک داور گوشزد کردم که بازیکن تیم نفت ناسزا گفته است. او هم داور را صدا کرد تا بر اساس قانون با بازیکن متخلف برخورد کند.

مربی تیم سایپا ادامه داد: در این بین داور به من گفت به خاطر اینکه زیاد حرف زدم باید از زمین اخراج شوم! واقعا جریمه بازیکنی که ناسزا گفته کارت زرد است و من که به ادعای داور زیاد حرف زده‌ام باید اخراج شوم. در کنار زمین همه شنیدند بازیکن نفت چه گفت و حرف‎های من چه بود.

فریادشیران تصریح کرد: اگر من مستحق اخراج بودم چرا داور به بازیکن نفت اخطار داد؟ در حالیکه او با پذیرش حرف من به بازیکن نفت اخطار داد. پس در این شرایط اخراج من درست نبوده است. فکر می‎کنم دراین صحنه داور عجول و کم تجربه عمل کرد و به من کم لطفی کرد.

مربی تیم فوتبال سایپا در پایان یادآور شد که چهل سال است در فوتبال حضور دارد و این برای اولین بار بود که داوران تصمیم به اخراج او گرفته ‌اند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سایپا البرز عصر امروز جمعه در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید.