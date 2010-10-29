ناتو نیروهای خود را در کوزوو کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از بروکسل، "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو دلیل کاهش نیروهای این پیمان در کوزوو را بهبود اوضاع امنیتی این منطقه عنوان کرده است؛ منطقه ای که در فوریه 2008 استقلال خود را از صربستان اعلام کرد.

راسموسن گفت: بدلیل بهبود شرایط امنیت کوزوو تعداد نیروهای ناتو در این منطقه طی چند ماه آینده از 10 هزار نفر به 5 هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: اوضاع امنیتی در کوزوو در حال بهبود است و این نشانه ای مثبت نه تنها برای کوزوو بلکه برای تمامی منطقه است.

وی همچنین گفت نیروهای محلی توانایی بدست گیری مسئولیت امنیتی را دارند و این روند گام بیشتری به جلو در راستای تغییر نقش نیروهای حافظ صلح در کوزوو به یک نیروی بازدارنده است.

نیروهای بین المللی حافظ صلح در کوزوو در سال 1999 و پس از بمباران 78 روزه نیروهای صرب از سوی ناتو به این منطقه اعزام شدند. جنگی که طی آن نیروهای صرب تسلط خود را بر این منطقه که غالباً آلبانیایی تبارها ساکن هستند از دست داد.