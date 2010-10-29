به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، " آلفردو کاسیمیرو" پس از شکست یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر پیکان قزوین ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: هر دو تیم بازی خوبی ارائه نکردند و من باورم نمی شود که این یک بازی لیگ برتری باشد. بازیکنانمان مرا ناامید کردند و من خیلی دوست دارم بفهمم که چرا 11 بازیکنی که در آبادان می برند در خارج از آبادان می بازند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشحالم که تماشاگران زیادی از آبادان نیامده بودند و من از آنها عذرخواهی می کنم که این راه طولانی را طی کردند و به قزوین آمدند ولی تیم شکست خورد این را هم بگویم اگر من جای آبادانی ها بودم و این بازی را از تیم مورد علاقه ام می دیدم زود ورزشگاه را ترک می کردم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت خاطرنشان کرد: به نظر من نتیجه صفر بر صفر نتیجه عادلانه تری بود. ضمن اینکه از شما گزارشگران و خبرنگاران هم عذرخواهی می کنم که نمی توانید در مورد این بازی بد چیز خوبی بنویسید.

وی افزود: مردم آبادان مردم بسیار خوب و دوست داشتنی هستند و من شرمنده آنها هستم ولی به آنها این قول را می دهم این بار صنعت نفت را در لیگ نگه دارم. من تاکنون در 13 کشور مربیگری کردم و قراردادهایی هم که می بندم برای تمام عمرم نیست و هر وقت مسئولان و مردم آبادان مرا نخواهند از این تیم خواهم رفت.

کاسیمیرو در پاسخ به این پرسش که دیدار بدون تماشاگر بدون استقلال را چطور سپری خواهند کرد، گفت: پرسپولیس هم بدون تماشاگر نمی تواند نتیجه بگیرد. هر چند که به ما این گونه ابلاغ شده است که با جریمه نقدی محروم شویم و نه بازی بدون تماشاگر.

وی در پایان گفت: هدف اصلی من در صنعت نفت حفظ این تیم در لیگ برتر است هر چند که رتبه های بالای جدول هم می تواند مهم باشد.

دیدار تیم های فوتبال پیکان قزوین و صنعت نفت آبادان در چارچوب رقابتهای هفته سیزدهم لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه شهید رجایی قزوین با پیروزی یک بر صفر پیکان به پایان رسید.