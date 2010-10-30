سند توسعه حج در مراحل نهایی تدوین است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، محمدهادی فلاح زاده شامگاه جمعه هفتم آبانماه دریک نشست خبری در مدینه منوره گفت: برای استفاده بیشتر از ظرفیت حج و براساس رصد و جمع آوری اظهارات ونظرات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب تدوین مراحل نهایی سند توسعه حج در حال انجام است.



وی گفت: عملیات حج عمره و تمتع گستره وسیعی را در بر می گیرد و این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق است.



فلاح زاده افزود: سرپرستی حجاج دارای تشکیلات خاصی است که در امور فرهنگی به طور مستقیم زیرنظر نماینده ولی فقیه انجام وظیفه می کند و در امور دیگری مانند هیئت پزشکی، حمل و نقل و... به طور غیر مستقیم بر امور اجرایی نظارت می شود.



وی گفت: ساختار بعثه مقام معظم رهبری تغییر کرده و پنج معاونت این تشکیلات به سه معاونت فرهنگی، معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت بین الملل تقلیل یافته است.



فلاح زاده افزود: با توجه به شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" 20 پست سازمانی نیز حذف شده و در موسم حج نیز 120 نفر از نیروهای بعثه کاسته شده و به جای آنان بع تعداد زائران افزوده شده است.



وی همچنین از ادغام مدیریت اهل سنت در معاونت فرهنگی و مدیریت اطلاع رسانی در حوزه ریاست خبر داد.



فلاح زاده در پایان از تشکیل پ‍‍ژوهشکده حج و زیارت در آینده خبر داد و گفت:حج دارای سه بعد حج گذاری،بین المللی و انتقال فرهنگ حج و زیارت به داخل کشور است که در دو بخش اخیر به طور مستقیم و مستقل کاری صورت نگرفته است.لذا برای نهادینه کردن و کار بیشتر تصمیم به ایجاد پژوهشکده حج و زیارت گرفته ایم.

وی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر از حرکت مرکز تحقیقات حج برای تبدیل وضعیت به پژوهشکده حج خبر داده و گفته بود: مرکز تحقیقات حج درحال حاضر مجوزی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندارد اما درصدد فراهم کردن استانداردهایی هستیم تا در آینده با اخذ مجوز وزارت علوم شرایطی فراهم شود تا این مرکز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی رسمی وابسته به بعثه مقام معظم رهبری فعالیت کند.



وی در پایان این نشست خبری گفت: جهان اسلام دارای مسائل، دغدغه ها و ارزشهای مشترکی است که در زمان حج می تواند مورد توجه قرار بگیرد اما متاسفانه مسائل ، دغدغه ها و ارزشهای مشترک به دلایل مختلف به سوی امور فرعی سوق پیدا می کنند.