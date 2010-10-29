بازیکنانم مستحق این شکست نبودند/ استقلال با چنگ و دندان از گلش دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر عصر امروز تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: حق بچه های ما شکست نبود چرا که فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند و موقعیت های خوبی هم برای گلزنی داشتند.

وی ادامه داد: متاسفانه طبیعت فوتبال همین است که اگر گل نزنی گل می خوری. ما امروز موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و روی یک غافلگیری گل خوردیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطرنشان کرد: همیشه تیمی که خوب بازی می کند برنده بازی نیست و امروز راه آهن با وجود شایستگی که برای رسیدن به پیروزی داشت با درخشش دروازه بان و مدافعان استقلال به حقش نرسید. استقلالی ها بعد از به ثمر رساندن گل با چنگ و دندان از این گل محافظت کردند و سه امتیاز را گرفتند.

مهدی تارتار ادامه داد: همه آنهایی که دیدار امروز را تماشا کردند این حق را به راه آهن خواهند داد که بازنده این بازی نباشد. با این حال به بازیکنانم خسته نباشید می گویم و امیدوارم در دیدارهای آینده به امتیازات لازم دست پیدا کنیم.

وی در مورد پیش بینی اش از آینده راه اهن گفت: ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم که تصور می کنم با ادامه روند فعلی می توانیم در نیم فصل دوم جزو تیم های میانه جدول به بالا باشیم. ما اگر در بازیهای ابتدایی لیگ چند امتیاز دیگر می گرفتیم قطعا در حال حاضر جزو تیم های بالای جدول بودیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه موفقیت تیم امید خواسته همه اهالی فوتبال است در مورد حضور دو بازیکن تیمش در اردوی تیم امید گفت: به هر حال همه ما می خواهیم که تیم امید موفق باشد و به همین خاطر ناچاریم با حضور بازیکنانمان در تیم امید موافقت کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و راه آهن در هفته سیزدهم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادی با پیروزی یک بر صفر شاگردان پرویز مظلومی به پایان رسید.