ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو که از روز 29 مهرماه آغاز شده است، روز دوشنبه 10 آبان‌ماه به پایان می رسد.

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با بررسی عملکرد کشتی گیران در روزهای پایانی این اردو ترکیب نهایی تیمش در رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو را مشخص کرد.

براین اساس حمید سوریان (55 کیلوگرم)، امید نوروزی (60 کیلوگرم)، سعید عبدولی (66 کیلوگرم)، فرشاد علیزاده (74 کیلوگرم)، طالب نعمت‌پور (84 کیلوگرم)، بابک قربانی (96 کیلوگرم) و امیر علی‌اکبری (120 کیلوگرم) ملی پوشان کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو هستند. ترکیب تیم ایران نسبت به رقابت‌های جهانی سه تغییر در اوزان 74، 96 و 120 کیلوگرم دارد.

مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو از روز 15 آبان‌ماه تا زمان اعزام به گوانگجو در روز 26 آبان‌ماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو طی روزهای 30 آبان‌ماه تا 5 آذرماه برگزار می شود.