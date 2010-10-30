پاسخ وزیر ارشاد قانعم نکرد/ سئوالم را از وزیر پس نگرفته ام

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر جمعه شب در نشست مطبوعاتی در هرمزگان گفت: وزیر ارشاد در خصوص سوالهای مطرح شده برای پاسخگویی به درخواستهای اینجانب و تعدادی از نمایندگان به مجلس آمد که بنده در موارد مطرح شده از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع نشدم.

ذوالقدر گفت: وزیر ارشاد در این نشست قول مساعد داد تا در خصوص شیوه اعطای یارانه به مطبوعات و دلایل قطع یارانه تعدادی از نشریات استانی موضوع را رسیدگی و نهایت دقت را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کند اما توضیحات وی قانع کننده نبود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حفظ شأن اهالی رسانه به ویژه پیشکسوتان این عرصه، تصریح کرد: در خصوص اهانت به پیشکسوتان حوزه رسانه استان هرمزگان، وزیر موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: برخی چنین عنوان کرده‌اند که بنده سؤالم را پس گرفته‌ام در حالی که چنین نیست و چنانچه نیاز باشد مستندات آن را که در کمیسیون موجود است منتشر خواهم کرد و هر نوع اظهار‌نظری غیر از این را قویا تکذیب می‌کنم.

عضو کمیته بین المجالس کشورهای جهان اضافه کرد: سئوالم را از وزیر پس نگرفته و همچنان آن را پیگیری می‌کنم.

وی در خصوص حضورش در مراسم ضامن آهو در بندرعباس عنوان کرد: حضور من در مراسم ضامن آهو نیز به خاطر ادای دین به حضرت ثامن الحجج (ع) و احترام به هنرمندان بوده و به معنای تأیید مدیریت فرهنگی استان هرمزگان نبوده و نیست.