حاجی پور تیم ایران را صاحب یک مدال طلا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی دانشجویان جهان که از روز جمعه در شهر تورینو ایتالیا آغاز شده است، محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد، امیر قاسمی در وزن 120 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و افشین بیابانگرد و حبیب الله اخلاقی در وزنهای 66 و 84 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

در وزن 55 کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم کشتی گیر ترکیه ای قهرمان جوانان جهان را شکست داد و با پیروزی مقابل حریف لهستانی، در دیدار فینال به مصاف ایوان بلاتسف روس رفت و با شکست وی صاحب مدال طلا شد.

امیر قاسمی منجزی در وزن 120 کیلوگرم نیز با سه پیروزی مقابل کشتی گیرانی از روسیه، آمریکا و اوکراین به دیدار پایانی راه یافت. وی در دیدار پایانی مقابل رضا کایالپ کشتی گیر سرشناس ترکیه ای شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 66 کیلوگرم افشین بیابانگرد پس از دو پیروزی مقابل حریفان اوکراین و روسیه در دور سوم مقابل بلینت کورپاسی از مجارستان شکست خورد و با پیروزی در دیدار رده بندی مقابل حریف استونیایی به مدال برنز دست یافت، حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم نیز پس از پیروزی مقابل حریفان آذربایجانی و مجارستانی در دیدار نیمه نهایی مقابل یوگنی بگومولوف روس مغلوب شد و با پیروزی در دیدار رده بندی مقابل حریف استونیایی صاحب مدال برنز شد.

رقابتهای اوزان 60،74 و 96 کیلوگرم امروز شنبه برگزارمی شود و جاسم امیری، عادل بالی تبار و محمد رضا اکبری به مصاف حریفان خود می روند.