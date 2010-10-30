استاندارد فضای ورزشی مدارس مازندران متناسب با نیاز واقعی استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی در جلسه شورای آموزش و پرورش استانداری مازندران گفت: طرح ملی شنا از طرح های جدید آموزش و پرورش است که در سال های گذشته هم مطرح بوده اما اجرای آنمستلزم ساز و کارهای مناسب است.

وی با بیان اینکه مدارس مازندران در حوزه ورزش هنوز به حد انتظار نرسیده اند، افزود: فاصله زیادی با استانداردها داریم.

فیاضی با اشاره به اینکه تا قبل از استخدامی های جدید آموزش و پرورش ، برخی مدارس از کمبود معلم ورزش رنج می بردند تصریح کرد: استاندارد فضای ورزشی مدارس متناسب با نیاز واقعی نیست.

وی با بیان اینکه امکانات برگزاری طرح ملی شنا در مازندران فراهم نیست یادآور شد: هیئت شنا در این زمینه با آموزش و پرورش همکاری می کند.

فیاضی خاطرنشان کرد: گرچه امروز استخر به اندازه کافی برای اجرای طرح ملی شنا نداریم اما امیدواریم در سفر رئیس جمهور ، تاسیس 18 استخر پیشنهادی در سفر احمدی نژاد ، به تصویب برسد.

وی با اشاره به اینکه امسال آموزش و پرورش مازندران در کنکور سراسری حائض رتبه سوم کشوری شد اظهار داشت : در کنکور سراسری 89 ، 27 هزار و 546 دانش آموزان مازنی پذیرفته شدند که از این میزان 55،79 درصد دختران و 55،87 درصد پسران بودند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران دراین نشست با بیان اینکه فضای تجلیل از دانش آموزان ممتاز را باید آماده کنیم گفت: فضاسازی برای تجلیل از دانش آموزان ممتاز کنکور و المپیادها می تواند تاثیر بیشتری در رشد روند علمی داشته باشد.

ولی الله فرزانه با اشاره به اینکه موظفیم هر امکاناتی که داریم در اختیار دانش آموزان قرار دهیم یادآور شد: تفاهماتی با وزارت آموزش و پرورش و استان برای ساخت 19 استخر در حال پیگیری است.

وی گفت: آنچه از امکانات که دراختیار دستگاه های دولتی است باید در سطح شهر و روستا در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

فرزانه با بیان اینکه استاندار مازندران رویکرد مناسبی برای ساماندهی نمازخانه های مدارس استان دارد اظهار داشت: استانداری آمادگی دارد در ساخت و راه اندازی 500 مدرسه همکاری کند.