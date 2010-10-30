هدفمندی یارانه ها تاثیری بر قیمت آهن آلات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد در ششمین اجلاس اتحادیه کشوری صنف آهن و فولاد ایران در مجمع امور صنفی ساری افزود: هدفمندی یارانه که تاثیراتی بر افزایش قیمت حامل های انرژی دارد تاثیری چندانی در افزایش قیمت آهن آلات ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تولیدات کارخانجات آهن کشور به صورت روزانه و استاندارد بوده است.



رئیس اتحادیه کشوری صنف آهن و فولاد با اشاره به اینکه مسکن هم اکنون در کشور مهار شده است، بیان کرد: 78 هزار واحد مشاور املاک کشور از طریق کد رهگیری در بنگاه های معاملاتی به خرید و فروش مسکن می پردازند و قیمت های ساختمان در کشور رشد کاذب ندارد.



آزاد با بیان اینکه رونق ساخت و سازها در سال 89 به مراتب بیش از سال های اخیر بوده است، یادآور شد: تعداد پروانه های ساختمانی در سال جاری بیش از سال 88 بوده است.



وی با اعلام این مهم که 10 میلیون نفر در سه میلیون واحد صنفی مشغول به کار هستند اظهار داشت: با احتساب خانواده های اصناف، می توان گفت که یک سوم شاغلین کشور در بخش اصناف هستند.



رئیس سابق شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه اصناف کشور 64 هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند افزود: تاکنون 18 اتحادیه کشوری در ایران شکل گرفته که این تعداد تا پایان سال به 38 اتحادیه افزایش خواهد یافت.



آزاد با اعلام این مهم که 58 درصد نیاز آهن کشور در داخل تولید می شود، افزود: اتحادیه کشوری به دنبال واردات مواد اولیه برای ارتقاء تولیدات داخلی در کشور است.



وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت آهن های تولیدی کشور هدف اصلی تشکیل اتحادیه های کشوری است اظهار داشت: اتحادیه کشوری توانسته قیمت آهن آلات را در سه هفته اخیر در بورس ثابت نگه دارد.



رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با اشاره به اینکه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معاملات واسطه ای از بین خواهد رفت افزود: معاملات در بورس آهن روال عادی خود را طی می کند.



آزاد تصریح کرد: طرح هدفمندی یارانه ها یکی از پایه های محکم و ارکان ثابت حمایت اصناف از دولت است.



وی با اشاره به اینکه اصناف می توانند اجرای تسهیل تر طرح هدفمندی یارانه ها را با هماهنگی دولت انجام دهند گفت: هم اکنون به تعداد کافی آهن در انبارها موجود و کارخانجات تولیدات روزانه خود را ادامه می دهند.



وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس بوده و همگی مکلف به اجرای آن هستند اظهار داشت: اتحادیه کشوری آهن آلات به دنبال تسهیل در اجرای این قانون از طریق سازمان مالیاتی شده است.



به گفته وی، نمونه فاکتورهای جدید اتحادیه کشوری آهن آلات طراحی و مورد تایید مودیان مالیاتی کشور قرار گرفته و مقرر است صنف آهن در دوره پاییز و زمستان از ارائه دفتر خرید و فروش کالا به امور مالیاتی معاف و این اقدام از فروردین 90 صورت گیرد.



به گزارش مهر، باقر خوش تراش نائب رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با اشاره به اینکه هفت کمیسیون تخصصی تاکنون در اتحادیه تشکیل شده است اظهار داشت: تاکنون کمیسیون های نرخ گذاری و استاندارد، بازرگانی و اقتصاد، مالیات و بیمه، تحقیقات و آموزش، روابط عمومی و فرهنگی، تشکل ها و سرمایه گذاری در اتحادیه کشوری تشکیل شده است.



در پایان این مراسم که مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز حضور داشت، نشان کاسب حبیب الله به میر صالح صالحی نیا رئیس مجمع امور صنفی شهرستان ساری اعطاء شد.