به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین استادآقا شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر استان قم که در تالار غدیر برگزار شد، اظهار داشت: جمعیت 40 هزار نفری شهرک پردیسان تاکنون از هر گونه امکانات فرهنگی و هنری محروم بوده است و با احداث این مجتمع، پردیسان می‌تواند به یکی از پایگاه‌های فعالیت هنرمندان تبدیل شود.



وی اضافه کرد: امسال برای اولین بار اعتباراتی برای بخش‌های قم در نظر گرفته شد و امیدواریم با توجه به ذوق و اشتیاق مردم این بخش‌ها، نمایش‌هایی برای آنها اجرا شود.



استادآقا اظهار داشت: امسال دو کار ارزشمند برای اهالی تئاتر استان انجام شد که یکی از آنها برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی و دیگری برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی بوده است.



وی ادامه داد: اجرای نمایش در قم شکل خوبی گرفته، به طوری که حداقل در هر ماه به طور متوسط یک نمایش اجرا می‌شود.

امکانات اجرای نمایش در قم ضعیف است



استادآقا امکانات اجرای نمایش در استان قم را ضعیف دانست و افزود: برخی هنرمندان گلایه‌هایی نسبت به سالن‌های نمایش دارند که این گلایه‌ها به حق است اما سطح کیفی نمایش‌ها رشد قابل قبولی داشته است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از افتتاح سالن مجتمع شهید آوینی تا دهه فجر امسال خبر داد و اظهار داشت: این سالن حدود 260 نفر گنجایش دارد و از امکانات خوبی برخوردار است و می‌تواند بخشی از نیازهای هنرمندان را برآورده کند.



وی ادامه داد: در تالار مرکزی شهر که روند احداث آن سرعت گرفته است، سه سالن پیش بینی شده است.



انتقاد از متن برخی نمایش‌ها



استادآقا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از متن برخی نمایش‌های ارسال شده به دوازدهمین جشنواره تئاتر استان قم اظهار داشت: در بیش از 40 نمایشی که به دبیرخانه رسیده است من به متن برخی از این نمایش‌ها نگاه کردم و بعضی‌ها سراغ نویسنده‌هایی رفتند که شاید برای انقلاب اسلامی ما مناسب نباشد که از آثار این نویسنده‌ها استفاده شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: امیدوارم این نقیصه‌ها رفع شود تا استان قم متن نمایش‌های سایر استانهای کشور را تأمین کند و از نظر تکنیک و متن به جایگاه واقعی خودش برسد.