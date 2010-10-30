برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی در قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حاشیه مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر استان قم که شامگاه جمعه در تالار غدیر برگزار شد، نفرات اول تا سوم مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی شدند.



بر اساس این گزارش هیئت داوران این مسابقه، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال را محمد رحیمی تنها نویسنده نمایش "روزی روزگاری مقاومت" به عنوان نفر سوم مسابقه نمایشنامه نویسی اعطا کرده است.



همچنین یلدا رادنیا نویسنده نمایش "طوفان" رتبه دوم این مسابقه را کسب کرد و برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد شد.



هیئت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی، فاطمه علیمرادی نویسنده نمایش "کاسه شکسته نذری" را به عنوان نفر اول این مسابقه معرفی کرد و دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال به وی اهدا شد.



لازم به ذکر است به گفته ابوالفضل صادق معاون انجمن هنرهای نمایشی استان قم، 23 نمایشنامه به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که از بین آنها سه اثر با حضور داوران برگزیده شد.