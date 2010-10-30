به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا بابایی در بیست و پنجمین نشست از دوره دوم نشستهای عاشورا پژوهی، چهل منزل تا اربعین با موضوع «جایگاه‌شناسی عاشورا» که شامگاه جمعه در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم به همت مرکز مطالعات راهبردی خیمه برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه مراد از جایگاه شناسی یعنی حفظ ترتیب و اولویت‌ها است، اظهار داشت: وقتی هم جایگاه شناسی عاشورا مطرح می‌شود مراد این است ببینیم عاشورا در اطلس دین در کجا قرار داد و آیا ما در این حوزه خطایی داریم یا خیر.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما از عاشورا روح ظلم ستیزی را فرا می‌گیریم، خاطرنشان کرد: عاشورا به لحاظ محتوایی فقط شرایط را می‌پذیرد اما به لحاظ شکل، ساختار و سازمان مشمول مرحله بندی امر به معروف و نهی از منکر است.



بابایی اهمیت جایگاه شناسی را در اهمیت عدل دانست و ابراز داشت: هر چیزی را که از جای خود بیرون بیاوریم ظلم است هر چند او را در جایگاه برتری بنشانیم و تمام حکمت نظری ما در ذیل حسن عدل و قبح ظلم می‌گنجد.



مسئول انجمن قلم حوزه با بیان اینکه جایگاه شناسی یعنی اینکه عدل را در باورها و در آموزه‌ها رعایت کنیم، بیان داشت: ضرورت دیگر بحث جایگاه شناسی در همه حوزه‌های دینی، مذهبی، اصولی و.... ریخت و پاش‌ها و بی مبالاتی‌هایی است که طی قرون صورت گرفته است به گونه‌ای که این به هم ریختگی‌ها باعث شده است بعد از مدتی اصلی در جای فرعی و فرعی در جای اصلی قرار گیرد و قداست هم پیدا کند.



این محقق با تقسیم بندی آموزه‌های دینی به سه قسم «احکام، عقاید و اخلاق» خاطرنشان کرد: جابجایی مهم و زیان رسان و خسارت آفرینی که در تاریخ ما صورت گرفته است و کسی هم چندان عمیقا در اندیشه درمان آن نیست جابجایی این سه عضو اصلی دین است زیرا ما به متون مراجعه نکردیم تا ببینیم تاکید پیامبر اسلام ‌(ص) بیشتر بر کدام یک بوده است.



بابایی با بیان اینکه بی هیچ شک و تردیدی مهم‌ترین اصل دین توحید است، تصریح کرد: جامعه ما توحیدی که نیست هیچ، انبیایی هم نیست به عنوان مثال ما هنوز بزرگداشت یکی از انبیا را نگرفته‌ایم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث‌ها و آثار ما جای بحث جایگاه شناسی به طرز رنج آوری خالی است، بیان داشت: در بحث جایگاه شناسی نیز ما باید از توحید شروع کنیم زیرا جامعه‌ای که از توحید و شرک غافل است این جامعه هر چه قدر هم به شاخه و برگ بپردازد میوه‌ای شیرین نخواهد چید.



مسئول انجمن قلم حوزه در ادامه با اشاره به بحث جایگاه شناسی عاشورا گفت: درباره جایگاه شناسی عاشورا دو نگاه وجود دارد، یکی نگاه پدیدارشناسی، جامع شناختی یا همان نگاه تاریخی شناسی است این نگاه بدان معناست که فارغ از اینکه جایگاه در متون و نصوص ما کجاست ما نگاه می‌کنیم که عاشورا چه جایگاه و آثاری در تاریخ و جامعه داشته است و موجب و مبدا جه تحولاتی بوده است.



وی تأکید کرد: از نگاه پدیدار شناسی و تاریخ شناسی و تحولاتی که قیام عاشورا بر انگیخت و روحیاتی که در برخی از مواقع و مواضع به مجاهدان و سلحشوران داد هر چه درباره عاشورا بگوییم کم گفتیم.



بابایی نگاه دیگر به جایگاه شناسی عاشورا نگاه معرفتی و دین شناختی عنوان کرد و یادآور شد: در نگاه معرفت شناسی ما به سراغ نصوص و متون عبارت‌های تاریخی و خود سخنان حسین بن علی(ع) می‌رویم.



این محقق و پژوهشگر با تأکید بر اینکه بهترین جایگاه برای عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است، ابراز داشت: عاشورا در جایگاه شناسی به لحاظ محتوایی و شکلی در امر به معروف و نهی از منکر می‌گنجد و چون در این مجموعه می‌گنجد به لحاظ محتوایی مشمول و شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و به لحاظ ساختاری شکلی مشمول مرحله بندی است که بزرگان در مرحله بندی در امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرده‌اند.



مسئول انجمن قلم حوزه افزود: اگر مرحله بندی‌هایی که در امر به معروف و نهی از منکر عنوان شده است در جایگاه شناسی عاشورا مورد توجه قرار نگیرد و رعایت نشود بدان معناست که تمام انبیا، اولیا و ائمه استثنا بودند و عاشورا قاعده است.



وی در توضیح این مسئله گفت: اگر ترتیب و مرحله بندی رعایت شود ما می‌بینیم که عاشورا به امام حسین(ع) تحمیل شد، از ابتدا امام حسین(ع) قصد قیام با شمشیر نداشت بلکه بنای نخست ایشان این بود که جامعه و مردم را از درون بسازد زیرا تغییرات سطحی مثل آمدن و رفتن حاکمان تأثیر پایدار در جامعه ندارند.

