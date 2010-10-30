به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، وزیر ارشاد شامگاه جمعه در این مراسم اظهار داشت: شوشتر شهر مردان بزرگ در تاریخ علمی و دینی ایران است و آموختن شیوه زندگی این بزرگان می تواند چراغ راهی برای جوانان امروز باشد.

سید محمد حسینی افزود: اکنون وظیفه ماست که با معرفی هرچه بهتر و بیشتر این مردان بزرگ الگوهایی را برای نسل جوان کشور معرفی و در اختیار آنان قرار دهیم.

وی افزود: شیخ جعفر شوشتری یکی از مردان بزرگ تاریخ شوشتر و استان خوزستان است که نیازمند معرفی هرچه بیشتر ما برای شناخت گوشه های پنهان زندگی وی است و امیدوارم ساخت این مجتمع فرهنگی با نام این مرد عالم، آغاز راهی برای شروع حرکتهای فرهنگی بزرگتر برای معرفی شخصیتهای تاریخی در کشور باشد.



این مجتمع فرهنگی در منطقه فرهنگ شهر شوشتر واقع شده که در آن چهار هزار خانواده زندگی می کنند ضمن اینکه مجتمعهای مسکونی فراوانی نیز در حال ساخت هستند.



مساحت ساخت این مکان فرهنگی سه هزار و 85 مترمربع است که در سال جاری 12 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت آن اختصاص یافته و در بودجه سالهای آینده نیز رقمی برای تکمیل آن اختصاص می یابد.



شیخ جعفر شوشتری فقیه نامداری بود که در سال 1230 قمری در شوشتر متولد شد. در اوائل عمر برای تحصیل علم به همراه پدرش به نجف رفت و این در زمانی بود که شیخ انصاری در راس حوزه علمیه نجف بود.



وی در سال 1255 به شوشتر بازگشت. رساله علمیه منهج الرشاد را نوشت و حسینیه ای در شوشتر بنا کرد، مجددا در سال 1291 قمری با اهل و عیالش به عتبات عالیات بازگشت و در سال 1302 یک سفر تاریخی به ایران داشت که از مسیر نجف، کربلا، بغداد به قصد زیارت امام رضا (ع) حرکت کرد و در حالی که 13 روز از ماه رمضان باقی مانده بود به شهر ری در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم وارد شد، پس از ورود به آنجا عده ای از علمای بزرگ تهران و سایر طبقات مردم به دیدار شیخ جعفر شوشتری رفتند و درخواست کردند که به تهران بیایند، وی هم قبول کرد و به تهران آمد و در تهران در مسجد مروی به اقامه نماز جماعت و وعظ و ارشاد پرداخت.



پس از مدتی شیخ، تهران را به قصد نجف ترک کرد که در اواخر ماه صفر به "کرند" در غرب ایران رسید. در آن روز به دلیل بیماری شدید نماز صبح وی قضا شد اما قضای آن را نزدیک صبح به جا آورد و در حالی که زبانش به ذکر خدا گویا بود به لقا معبود شتافت.