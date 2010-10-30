42 طرح گردشگری در استان زنجان اجرا می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: گنبد سلطانیه، بازار تاریخی زنجان و موزه رختشویخانه از جاذبه هایی هستند که گردشگران را به بازدید از این استان ترغیب می‌کنند.

وی ادامه داد: زنجان راه های مواصلاتی بسیاری دارد که موجب تردد گردشگران در اطراف این استان می‌شود.

الهی با اشاره به اینکه گردشگران باید با تمامی جاذبه‌های این استان آشنا شوند، تأکید کرد: جاذبه‌های گردشگری زنجان در قالب کتابچه و بروشور مستند سازی می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان یادآور شد: تاکنون مراحل مقدماتی مستند سازی جاذبه‌های گردشگری این استان را انجام داده‌ایم.

وی بر اهمیت اطلاع رسانی تأکید کرد و گفت: پیش بینی می‌شود بروشور و کتابچه‌های مذکور تا پایان آبان ماه جاری به چاپ رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: سه محور گردشگری استان برای نخستین ‌بار، به ‌گونه‌ای طراحی شده اند که سلیقه‌ هر گردشگر را تأمین کنند.

الهی افزود: طراحی محورهای گردشگری استان برای نخستین ‌بار در استان انجام شده است و مراحل نهایی آن نیز تقریباً به پایان رسیده که محور نخست از سلطانیه تا تخت سلیمان، بین دو اثر ثبت ‌شده در فهرست میراث جهانی است.

وی ادامه داد: محور دوم از زنجان تا غار علیصدر و محور سوم از زنجان تا ماسوله طراحی شده است و این سه محور به‌ گونه‌ای طراحی شده‌اند که از نظر تاریخی، صنایع دستی و طبیعت ‌گردی مورد توجه گردشگران با هر نوع سلیقه‌ای باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ادامه داد: قصد داریم این محورها را به استان‌های همجوار بکشانیم تا گردشگری که به استان وارد می‌شود، از مسیر‌های متفاوت دیگری نیز دیدن کند.

الهی با اشاره به‌ طرح‌های سرمایه‌گذاری استان، تصریح کرد: در ‌ماه های اخیر، بیش از 42 طرح برای سرمایه‌گذاری ثبت شده اند که از این تعداد، طراحی و اقدامات مطالعاتی بخش بزرگی از آنها انجام و زمین نیز تحویل داده شده و حتی در برخی موارد، حدود 40 درصد کار اجرایی با اعتبار مشخص سرمایه‌گذاران انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر این طرح‌ها اجرایی شوند، برای حدود 15 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود، افزود: مشکل اصلی در بخش تسهیلات است و به همین دلیل، تمام طرح‌ها با مشکل برخورد کرده‌اند، زیرا بانک‌ها با فرمول‌های سنتی خود طرح‌ها را بررسی می‌کنند و معتقدند طرح توجیهی ندارند.