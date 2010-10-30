بنای آرامگاه قیصر امین پور در گتوند رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در خصوص افتتاح این آرامگاه گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان که وظیفه اش تجلیل از مفاخر و چهره های برجسته استان است اقدام به ساخت آرامگاه هنری و ارزشی مزار مرحوم دکتر قیصر امین پور کرد که با توجه به سبک معماری و هنری که در این طرح توسط طراحان برجسته کشور طراحی شده از آثار بسیار فاخر و ماندگار در دهه اخیر در نظام جمهوری اسلامی است.

سپهر تصریح کرد: این آرامگاه با صرف هزینه بیش از 500 میلیون تومان در مدت دو سال ساخته شد که جمعه هفتم آبان ماه جاری مصادف با سومین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر قیصر امین پور با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خوزستان افتتاح شد.



وی افزود: کار کاشیکاری این مقبره که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی شده و خطوط خوش نویسی شده از شعرهای شاعر که با متریال برنجی طراحی شده اند، بر روی مقبره نصب شده است.



سپهر اضافه کرد: همچنین لوستر داخلی مقبره بر اساس شعرهای قیصر امین پور طراحی و ساخته شده ضمن اینکه در نظر داریم که متناسب با طرح مقبره، اطراف آن را با طراحی دیواری، محصور کنیم تا اگر زمینهای حاشیه را در اختیارمان قرار دادند فرهنگسرای قیصر امین پور را در کنار مقبره او بنا کنیم.



به گفته مدیرکل ارشاد خوزستان، این فرهنگسرا شامل کتابخانه و سالن اجتماعات خواهد بود.



وی گفت: مشکل کنونی ما برای ساخت فرهنگسرا واگذاری زمین است که در جلسه ای که با شورای شهر و فرمانداری گتوند داشتیم، قرار شده این مشکل برطرف شود.



قیصر امین‏ پور متولد دوم اردیبهشت 1338 دزفول بود. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در گتوند و دزفول به پایان برد سپس به تهران آمد و دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1376اخذ کرد. وی فعالیت هنری خود را از حوزه اندیشه و هنر اسلامی در سال 1358 آغاز کرد.



وی در سال 1367 سردبیر مجله سروش نوجوان شد و از همین سال در دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشت. در سال 1382 نیز به عنوان عضو فرهنگستان ادب و زبان فارسی انتخاب شد.