داغ نگه داشتن تنور انتخابات ضروري است // شايد برخي از گروه هاي دوم خردادي از صادق طباطبايي دعوت كنند

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر افزود:هر يك از گروه هاي سياسي جبهه دوم خرداد اگر نتواند رضايت ميرحسين موسوي را براي حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري جلب كند مطمئنا براي رقابت به سراغ كانديداي ديگري مي رود وشايد برخي از گروه ها از دكتر صادق طباطبايي دعوت كنند.

وي كه در جمع خبرنگاران حضور داشت درادامه گفت: مهمترين تصيم سياسي براي هركشوري انتخابات رياست جمهوري است و مردم نبايد از اين انتخابات كناره گيري كنند چرا كه شركت نكردن در انتخابات به نفع كشور نخواهد بود.

قائم مقام حزب همبستگي اظهارداشت : گروههاي سياسي بايد به خاطر تعهدات خود مردم را براي شركت در انتخابات تشويق كنند.

وي درادامه داغ نگه داشتن تنور انتخابات را ضروري خواند و بيان داشت : نبايد گله كرد كه بحث انتخابات زود شروع شده بلكه بايد از روش هاي تخريبي براي وجه رقيب پرهيزكرد چراكه آگاهي دادن به مردم ومعرفي كانديدا به نفع كشور است.

وي با بيان اين مطلب كه كانديدا را احزاب معرفي نمي كنند گفت: با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري هيچ گروه سياسي روي افراد گمنام سرمايه گذاري نمي كند چراكه رييس جمهور مسئوليت يك كشور را برعهده دارد سپردن مسئوليت يك كشور به افراد گمنام بعيد به نظر مي رسد واگر زودتر ازآنچه به نظر مي رسد وارد عرصه انتخابات شده ايم به اين معنا نيست كه از افراد گمنام مي ترسيم.

خباز درمورد ميرحسين موسوي گفت : موسوي يك شخصيت پخته سياسي است و با سربلندي كشور را اداره كرده و مورد تاييد جبهه دوم خرداد ، برخي ازجناح اصولگرا و مردم است .

وي ادامه داد: جبهه دوم خرداد منتظر پاسخ ميرحسين موسوي است، وي به زودي جواب خواهد داد، ميرحسين موسوي كسي است كه ديدگاه مناسب سياسي، اجتماعي دارد و درعين اينكه با اقتصاد خصوصي مخالف نيست بدنبال عدالت محوري است.