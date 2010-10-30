نخستین نمایشگاه گروهی عکاسان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اولین نمایشکاه عکس سرزمین زیبای من با آثاری از 28 عکاس زنجانی با موضوع قلعه تاریخی بهستان صبح شنبه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان افتتاح شد.

این نمایشگاه که به همت کانون عکاسان سینمای جوانان زنجان دایر شده تا 13 آبان ماه با 60 عکس در ابعاد 40*30 رنگی و سیاه و سفید پذیرای علاقه مندان به هنر عکاسی است.

قلعه تاریخی بهستان یکی از اعجاب انگیز ترین ولی درعین حال نا شناخته ترین آثار باستانی استان زنجان بوده که به خاطر قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص کمتر مورد توجه قرار گرفته است .



در این نمایشگاه آثار عکاسی سالار نیرهدی، میثم محمدی، مریم طهماسبی، مسعود بهروان، لیدا ملیحی، فریبا بیات، ناصرمحمدی، مرتضی شیرمحمدی، امیرطالبی، الهه عزیزی، فاطمه توسلیان،‌ مجتبی جعفرلو، معصومه میرصدری، مرتضی عباسی مهر، سید هادی حقگو، حمید رضا بارزگانی، مریم رسولی،‌ ساناز حاجی خانی، مصطفی بهرامی، حامد سهرابی، نوا کمالی، شیوا کمالی، مجید حبیبی، فاطمه گلی، معصومه بهرامی،‌ مازیار محمدیون، اکبر نیتی، سپیده بیابان نورد وجود دارد.