عبدالوهاب در گفتگو با مهر: خودسانسوری برای فیلمساز اجتماعی سم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عبدالوهاب کارگردان و نویسنده فیلم "لطفا مزاحم نشوید" در بخش دوم نشست نقد و بررسی این فیلم در خبرگزاری مهر، در ارتباط با موضوع، ساختار، ویژگیهای روایت و حضور بازیگران و عوامل فیلم صحبت کرد.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای عبدالوهاب شما از شرایط اکران راضی هستید؟

- محسن عبدالوهاب: بله، از زمان نمایش فیلم راضی هستم. آقای احمدی و دوستان پخش فیلم، تمام تلاش خود را انجام دادند تا فیلم در شرایط مناسبی اکران شود. البته به عقیده من در حال حاضر درسینما ما بیشتر خبر رسانی می کنیم آن هم برای کسانی که دنبال و گوش به زنگ اخبار سینمایی هستند. ولی تبلیغی برای کسانی که در زندگی روزمره خود توجهی به سینما ندارند، انجام نمی‌دهیم.



فکر می کنم باید به اندازه‌ای تبلیغات انجام شود تا افرادی که رفتن به سینما در برنامه آنها نیست، برای دیدن فیلم‌ها ترغیب شوند. متاسفانه تبلیغات به میزانی نیست تا قشری که از سینما جدا هستند و دغدغه آن را ندارند، به دیدن فیلم دعوت شوند. البته فیلم‌هایی هم هستند که تلویزیون تیزرهای زیادی از آنها پخش می‌کند که این آثار وضعیت دیگری در اکران دارند.

* شما برای ساخت اولین فیلم مستقل سینمایی خود سراغ ساختار اپیزودیک رفتید. گویا از ابتدا فیلمنامه با محوریت یک شخصیت بوده و در طول زمان به این ساختار و این داستان رسیدید؟

- عبدالوهاب: یک شخصیت محوری در ابتدای فیلمنامه داشتم که کمی بعد به یک شخصیت اضافه تبدیل شد و آن را حذف کردم. من شخصاً فیلمنامه‌های چند قصه‌ای را دوست دارم. تصور من این است که به مرور زمان این گونه سینمایی نیز بیشتر در سینمای ایران دیده می شود. زمانی که این کار را شروع کردم ساخت فیلم‌های چند قصه که به طور موازی پیش می روند ویا سبک فیلم‌های مثل "تصادف" باب بود. اما من زیاد مایل نبودم در این فیلم چنین شیوه‌ای را پیش بگیرم.

* چه مدت روی فیلمنامه کار کردید تا به این متن رسیدید با توجه به تجربیات شما در سینمای مستند و همکاری با خانم بنی‌اعتماد قطعاً ‌حساسیت‌هایی برای کار اول داشتید.

- عبدالوهاب: حدود هشت ماه طول کشید تا من فیلمنامه اولیه را نوشتم. در زمان معاونت آقای جعفری جلوه بود که شورای نظارت با یک قصه از مجموع کار مشکل داشت و قرار شد آن را عوض کنم که سه ماه درگیر آن بودم. در همان زمان فیلمنامه را به محمد احمدی پیشنهاد دادم و قرار کار گذاشتیم، ولی ایشان چون درگیر فیلمبرداری و تهیه کنندگی "حریم" بودند، باز فرصتی فراهم شد تا من بیشتر روی فیلمنامه کار کنم.

* چقدر از مشاوره خانم بنی‌اعتماد در نگارش فیلمنامه استفاده کردید؟

- عبدالوهاب:من از مشاوره دوستانی مثل آقایان مصطفی خرقه‌پوش، محمد رضا مقدسیان و خانم بنی اعتماد استفاده کردم. البته دوستان و همکاران هم که فیلمنامه را می‌خواندند و نظر می‌داند و من از نظرات آنها استفاده می کردم. تقریباً نگارش فیلمنامه یک سال و نیم و یا دو سال طول کشید.

* جریان حذف قصه چهارم چیست؟

-عبدالوهاب: مجوز این فیلم در زمان آقای جعفری جلوه صادر شد و آقای آفریده پذیرفتند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در فیلم مشارکت کند. وقتی فیلمبرداری را شروع کردیم یک قسط را گرفتیم که ادامه کار با تغییر مدیریت در ارشاد و به دنبالش مرکز گسترش روبرو شد. مدیریت جدید قطعاً علاقه‌مند بود بداند که چه فیلم‌هایی ساخته می‌شود. ما نیز درگیر کار بودیم و نمی‌توانستیم فیلم را متوقف کنیم. آنها نتوانستند به موقع پرداخت ها را انجام دهند، شاید به دلیل اینکه می‌خواستند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

ما برای قصه چهارم با سیامک صفری، مزدک میرعابدینی، خسرو احمدی و مجید بهرامی تمرین های بسیاری انجام داده بودیم. گریم، لوکیشن و لباسها و همه چیز آماده بود. درست زمان آغاز فیلمبرداری قصه چهارم، تهیه کننده اعلام کرد که امکان مالی برای گرفتن این قصه را نداریم. طبیعی بود که تهیه کننده بخواهد با همین امکان و بضاعت مالی کار را به سرانجام برساند. قرار هم نبود فیلم متوقف شود و ما منتظر پول از طرف مرکز باشیم. به همین دلیل مجبور شدیم و صلاح دیدیم که فیلم را با همین سه قصه جمع کنیم.

با توجه به شرایط پیش آمده، منظور من این نیست که این مدیریت در مرکز بد است و آن مدیریت خوب بود. هر مدیری قطعاً می‌خواهد کارها به خوبی انجام شود. مدیریت تا وقتی ریش و قیچی در دستش است از آنجایی که خودش تصمیم می‌گیرد و باید پاسخگوی تصمیمات باشد، طبیعی است که بر اساس مسئولیتی که دارد نظر خود را اعمال کند.

بحث این است که مدیریت و تصمیم گیری در سینما به گونه‌ای نظام مند شود که دیگر با تغییر مدیریت همه چیز بهم نخورد. چرا باید به فیلمی در یک دوران مدیریت پروانه نمایش ندهند ولی با جابجایی مدیر مجوز نمایش آن صادر شود؟ چقدر باید وقت و انرژی و سرمایه برای چنین مسایلی هدر برود؟ این‌ها همه عمر ما است.

* حذف قصه چهارم ضربه‌ای به مابقی قصه ها وارد نکرد. زیرا در کلیت فیلم ارتباطی بین شخصیت‌ها و قصه‌ها وجود دارد.

-عبدالوهاب: حداقل ضربه‌ای که این موضوع به کار وارد کرد، این بود که تمامی آن قصه در فضاهای خارجی شهری رخ می ‌داد و ما بیشتر می‌توانستیم جامعه شهری را ببینیم. بگذارید از این مسئله بگذریم، به هر حال فیلم در حال حاضر این است و ما آن را پذیرفته ایم.



- محمد احمدی: آقای عبدالوهاب با تیزهوشی و درایت در فیلمنامه حلقه ارتباط بین اپیزودها را اصلاح کردند. اتصال بین قصه دوم و چهارم را به گونه‌ای در فیلمنامه مطرح کردند که ما با چنین مشکلی روبرو نشویم.

* شما تلاش کردید در این فیلم درباره افراد قضاوت نکنید. در صورتی که در بیشتر فیلم‌هایی که در ژانر اجتماعی ساخته می‌شود این نگاه دیده می‌شود. آیا این قضاوت را بر عهده مخاطب گذاشتید؟



-عبدالوهاب: به عقیده من ما در روابط شخصی افراد منعطفی نسبت به هم هستیم و رفتار مهربانانه‌ای با یکدیگر داریم. اما همین که پای خود را بیرون می‌گذاریم و وارد خیابان می‌شویم در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنیم، زودتر عصبی می‌شویم و آستانه تحمل ما پایین می‌آید. در کلان شهرهای ما شرایطی به وجود آمده که آرامش کمرنگ شده است و آدمها برخلاف میلشان دست به پرخاشگری و خشونت می زنند. به همین دلیل قضاوت به این معنی که افراد را سیاه و سفید ببینیم، در فیلم دیده نمی شود و مورد علاقه ما هم نبود.

*درباره انتخاب بازیگران هم توضیحی بدهید. کار با حامد بهداد به چه شکل بود. گویا شما با دو بازیگر اپیزود سوم خیلی تمرین کردید. روند انتخاب و تمرین‌ها به چه شکل بود؟

- عبدالوهاب: من ابتدا که قرار شد با آقای احمدی همکاری داشته باشم به ایشان عنوان کردم، ما می توانیم دو نوع سیاست را در قبال این فیلم پیش بگیریم. یکی اینکه برای هر قصه از یک چهره شناخته شده استفاده کنیم. این مسئله می‌تواند برای جذب مخاطب و گیشه موثر باشد ولی ضمناً این امکان را هم داریم که از هیچ چهره شناخته شده‌ای استفاده نکنیم. البته ارتباط من و آقای احمدی ارتباطی کاملاً همراه با همدلی و همفکری و درک متقابل بود. ما در مجموع راه حل اول انتخاب کردیم.

من زمان نگارش فیلمنامه هیچ نقشی را برای هیچ بازیگری ننوشتم و هیچ تصوری از اینکه چه کسی قرار است نقش‌ها را بازی کند نداشتم. زیرا نمی‌دانستم این فیلم قرار است چه زمانی کلید بخورد و بازیگران هم ممکن بود تا زمان آغاز فیلمبرداری ما سر کار دیگری بروند.

برنامه‌ریزی برای ساخت فیلم به این شکل بود که فیلمبرداری هر اپیزود 10 روز به طول انجامد و قبل از آن هم با بازیگران تمریناتی انجام دهیم. اینکه بازیگری در طول 10 روز در خدمت فیلم باشد خود مسئله بود. چون همین 10 روز ممکن بود بر دیگر برنامه‌های او تاثیر بگذارد. به عنوان مثال هدایت هاشمی از سه ماه قبل از فیلمبرداری مجبور بود ریش بگذارد و عملاً‌ نمی‌توانست جذب کار دیگری شود.

درباره حامد بهداد همه می دانند که ایشان بسیار بازیگر باهوش و توانایی هستند. بهداد بر اساس تجربه هایش خود را به سطحی رساند که بازی نکردن را بازی کند. تنها کسی هم که کمتر از همه در این کار تمرین داشت حامد بهداد بود. چون به دلیل مسافرت نمی‌توانست در کنار ما حضور یابد و ما دو روز همراه با دوربین توانستیم با بهداد تمرین داشته باشیم. بنابراین بازی حامد بهداد در این فیلم مرهون هوش خود او است. به نظرم اگر ما فرصت تمرین بیشتری با حامد و زن و مرد آن اپیزود داشتیم نتیجه بهتری بدست می آمد.



باید تاکید کنم که جزئیات در این فیلم بسیار اهمیت دارد و در هر قصه اگر یک بازیگر فرعی خوب و قابل پذیرش نمی‌بود کار بازیگر اصلی به هیچوجه به چشم نمی‌آمد. تمامی بازیگران این فیلم برای آن دقایقی که در فیلم دیده می‌شوند زحمت بسیاری کشیده‌اند و من از آنها بسیار سپاسگزارم.



* شما از طراحی گریم فیلم راضی بودید. به طور نمونه در اپیزود اول به نظر می‌رسد افشین هاشمی درست از سریال "گاوصندوق" به این فیلم راه یافته و یا گریم باران کوثری کمی اغراق شده است؟

- عبدالوهاب: من معتقدم که کارگردان حدود و اختیاراتی دارد و همه کسانی که پشت و جلوی دوربین قرار دارند حق دارند امضاء خودشان را در کار داشته باشند. عوامل حق دارند سلیقه خودشان را نشان دهند و من هم به عنوان کارگردان اگر متوجه شدم که نظرشان با روند کار تفاوت دارد و به کار لطمه می‌زند دخالت می‌کنم.

درباره گریم باران کوثری هم قرار بر این شد که این کبودی آنقدری باشد که هم در یک نما بدون تاکید زیاد دیده شود و هم برای عروسی پایان فیلم با آرایش بتوان آن را پنهان کرد. در مجموع میرکیانی تمام تلاش خود را برای هویت بخشیدن به شخصیت ها انجام داد. من سلیقه میرکیانی را بسیار می پسندم.

* یکی از ویژگی‌های این فیلم فیلمبرداری خوب آن است و با توجه به این که شما فیلمبردار هستید و تهیه کننده فیلم هم هستید اما دخل و تصرفی در کار نداشته‌اید . البته کاملاً مشخص است در خدمت کارگردان بوده‌اید؟

- احمدی: من اعتقاد دارم که فیلمبردار صاحب سبک در سینما وجود ندارد. قطعاً کادربندی سلیقه دارد اما شیوه کار را باید با فیلمنامه و کارگردان چک کرد. من همیشه تلاش می‌کنم که خودم را به ذهنیت کارگردان نزدیک کنم. در این فیلم هم به خاطر نگاه آقای عبدالوهاب که علاقه به سینمای مستند دارند به این صورت فیلمبرداری کردیم.

"لطفاً مزاحم نشوید" فیلمی مبتنی بر میزانسن است و رئالیسم فیلم باید کاملاً در آن نمود داشته باشد. بنابراین نورپردازی و فیلمبرداری نباید خود را نشان دهند.. تمام تلاش من این است که ذهنیت کارگردان را به تصویر در بیاورم.

- عبدالوهاب: از همان ابتدا برای من بسیار اهمیت داشت که چه کسی پشت دوربین این فیلم قرار بگیرد. نوع کاری که قرار بود در "لطفا مزاحم نشوید" انجام شود بسیار به توانایی و درک فیلمبردار نیاز داشت. من بسیار خرسندم شخصی پشت دوربین فیلم قرار ‌گرفت که خودش کارگردان است و فیلم مستند هم ساخته است.



* فکر نمی کنید شما اولین فیلم مستقل خود را کمی دیر ساختید. شرایط ساخت فیلم در سینمای ایران که شما را دلزده نکرده است. کی باید منتظر فیلم دوم شما باشیم؟

- عبدالوهاب: به هر حال این شغل و کار من است و زندگی‌ام هم از همین راه می‌گذرد. بنابراین سعی می ‌کنم از پس مشکلات بر بیایم و به کارم ادامه دهم.

* شما به عنوان فیلمسازی که از دل سینمای مستند آمده‌اید و علاقه به سینمای اجتماعی دارید فکر می‌کنید دلیل اینکه سینمای ایران دیگر شاهد ساخت فیلمهای ارزشمند اجتماعی مثل "زیر پوست شهر"، "نرگس"، "آبادانی‌ها" و ... نیست، چه مسئله ای است؟ آیا علاقه و میل این فیلمسازان با توجه به شرایط موجود کم شده است و یا تصور می‌شود که این نوع سینما دیگر مخاطب ندارد.

- عبدالوهاب: به نظر من سئوال شما نیاز به تحقیق دارد. ولی اگر بخواهیم فیلم های اجتماعی بسازیم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که این سینما باید حتماً گزنده باشد. فیلم اجتماعی که در آن گزندگی نباشد به فیلم تلویزیونی تبدیل می‌شود. فیلم اجتماعی باید پایش را از خط قرمزها فراتر بگذارد و با شجاعت موضوعاتی را به تصویر بکشد که تا به حال به آن پرداخته نشده است. برای یک فیلمساز اجتماعی خودسانسوری سم است.