محمدرضا یوسفی از نویسندگان فعال در زمینه ادبیات کهن و اسطورهای ایران زمین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیتهای ادبی خود اینگونه گفت: "افسانه آرش" رمانی درباره زندگی شخصیت تاریخی آرش کمانگیر است که در انتشارات سروش در مرحله طراحی جلد است.
وی ادامه داد: این رمان با ساختار اسطورهای و بر اساس منابع رسیده از زندگی آرش برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است و در این اثر زندگی آرش از خردسالی و شرایط رشد وی تا مرحلهای که داستان معروف تیر انداختن وی رخ میدهد و سپس ادامه زندگی او تا مرگش روایت میشود.
نویسنده کتاب "من و ماه و ستاره" درباره منابعی که بر اساس آنها رمان را نوشته است بیان کرد: معتبرترین و کامل ترین منبعی که درباره زندگی آرش موجود است "بندهش" از متون اوستایی است که افرادی چون سیاوش کسرایی، بهرام بیضایی و دیگرانی که درباره آرش سروده و نوشتهاند از این منبع بهره جسته اند.
یوسفی افزود: البته در شاهنامه هم از آرش یاد میشود ولی اشاره فردوسی به تبار و فرزندان آرش است و مستقیم درباره وی نسروده است که شاید دلیل آن را بتوان اینگونه دید که آرش در زمان پادشاهای منوچهر میزیسته و این همان زمانی است که فردوسی شخصیتی چون رستم را وارد شاهنامه میکند و احتمالا نمیخواسته است ابهت و بزرگی رستم تحت تاثیر هیچ شخصیت دیگری قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مطالعه در زمینه اسطورهها و افسانهها و آشنایی با ساختار آنها کمک شایانی برای نگارش این رمان به او کرده است توضیح داد: بازآفرینی داستان زندگی آرش کمانگیر بر اساس اسطورهشناسی و ساختارهای رسیده از شخصیتهای اسطورهای بوده است.
نویسنده "ادبیات کهن، ادبیات نو" در بخش دیگر صحبتهایش درباره مجموعهای 12 جلدی که به بازنویسی داستانهای فولکلور ایرانی برای نوجوانان اختصاص دارد گفت: آنگونه که خبر دارم چند از این مجموعه توسط نشر پیدایش برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شده و دیگر جلدها در دست آمادهسازی است.
یوسفی اضافه کرد: هر جلد از این مجموعه که مجوز دریافت کند منتشر میشود و وقتی همه آنها منتشر شد در قالب یک بسته12 جلدی هم عرضه خواهد شد. البته این مجموعه دنبالهدار خواهد بود و چند جلد دیگر آن را هم نوشتهام و فکر میکنم 12 جلد دیگر بشود که ممکن است باز هم با همین ناشر کار کنم.
وی همچنین خبر داد: "عاشقانههای شاهنامه" اثر دیگری است که مجوز گرفته و نشر پیک بهاره آن را منتشر خواهد کرد. در این کتاب داستانهای عاشقانه شاهنامه را بازنویسی کردهام که این کتاب برای گروه سنی خاصی نوشته نشده است. در این کتاب 17 داستان عاشقانه شاهنامه جدا و بازنویسی شده که از جمله آنها میتوان به داستان کتایون، گردآفرید، رودابه، سودابه، بیژن و منیژه، تهمینه و گردیه اشاره کرد.
نویسنده رمان تازه منتشر شده "گرگها گریه نمیکنند" در پایان اشاره کرد: در یک برنامه کلان تمامی داستانهای شاهنامه را در قالب داستان بلند و رمان در دست نگارش دارم که در مجموعهای 24 جلدی با نام "اسطورههای شاهنامه" گردآوری خواهد شد. از این مجموعه چند جلد آماده است و با ناشری هم صحبت کرده ام و لی هنوز به قطعیات نرسیده ایم.
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