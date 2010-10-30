نمایشگاه مطبوعات نسبت به گذشته اُفت کیفی دارد

محسن ماندگاری سردبیر روزنامه جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر میزان استقبال از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات را نامناسب وقلیل دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز روز تعطیل هفته است و باید جمعیت بیشتری را نسبت به دیگر ایام هفته در نمایشگاه شاهد باشیم، اما چنین امری تا به حال در نمایشگاه محقق نشده است.

وی گفت: نمایشگاه نسبت به سالهای پیش نزول کیفیت داشته است و نمی توان سطح اجرایی آن را راضی کننده دانست. امروز نمایشگاه پنجمین روز برگزاری خود را طی می کند ولی استقبال چشمگیری را از غرفه های آن شاهد نیستیم.

ماندگاری درباره امکانات و محل برپایی غرفه جام جم گفت: امکانات موجود مطلوب نیستند اما متناسب با سطح برگزاری نمایشگاه امسال هستند.در نمایشگاه نکته مثبت یا منفی خاصی ندیدم و امثال این نمایشگاه نه بر روی منحنی صعودی یا نزولی بلکه بر یک خط مستقیم حرکت می کنند.

سردبیر روزنامه جام جم ادامه داد: یک مشکل مهم که در نمایشگاههای سال پیش نیز وجود داشت و امسال تشدید شده نوع تفکر مدیران نمایشگاه ومسئولان وزارت ارشاد است که گمان می‌کنند با افزودن غرفه ها و بخش های بین الملل به نمایشگاه براعتبار آن افزوده خواهد شد.

وی گفت: اختصاص غرفه هایی به یمن، سودان یا ونزوئلا در حالی که یک متصدی ایرانی مسئولیت غرفه را برعهده دارد و حداکثر فعالیت مفیدشان عرضه چند نشریه آن کشور باشد که البته با استقبالی هم مواجه نخواهد شد نمی تواند بر اعتبار نمایشگاه بیفزاید، بلکه هزینه های اضافه بر دوش مسئولان ذیربط تحمیل خواهد کرد و به هیچ وجه نمی تواند دستاوردی برای اصحاب رسانه و مخاطبان داشته باشد.

ماندگاری تاکید کرد: باید تلاش بشود از کشورهایی که صاحب نام، تجربه و سبک در روزنامه نگاری، فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای هستند برای حضور در نمایشگاه مطبوعات دعوت به عمل آید. باید از کشورهایی که فعالیت مطبوعاتی خود را از آنها وام گرفته ایم برای شرکت در نمایشگاه دعوت کنیم و به نظرم حضور نمایندگان کشورهایی که از نظر فعالیت رسانه ای از ما به مراتب عقب افتاده تر هستند در این نمایشگاه کار درستی نیست.