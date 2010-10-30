  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۴

مجتهدی از "اهمیت و ضرورت تاریخ" می‏گوید

مجتهدی از "اهمیت و ضرورت تاریخ" می‏گوید

دکتر کریم مجتهدی امروز، شنبه هشتم آبان موضوع "اهمیت و ضرورت تاریخ" مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست "اهمیت و ضرورت تاریخ" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی‌ عضو گروه غرب‏شناسی این پژوهشگاه امروز، شنبه هشتم آبان ماه از ساعت 14 تا 16 برگزار می‏شود.

محل این نشست سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی است .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته‌اند.

کد مطلب 1180817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها