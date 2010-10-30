به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست "اهمیت و ضرورت تاریخ" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی‌ عضو گروه غرب‏شناسی این پژوهشگاه امروز، شنبه هشتم آبان ماه از ساعت 14 تا 16 برگزار می‏شود.

محل این نشست سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی است .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته‌اند.

