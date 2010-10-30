به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست "اهمیت و ضرورت تاریخ" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی عضو گروه غربشناسی این پژوهشگاه امروز، شنبه هشتم آبان ماه از ساعت 14 تا 16 برگزار میشود.
محل این نشست سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی است .
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشتهاند.
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