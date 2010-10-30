جواد تقوی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت بازرسی روزانه و هماهنگ از بازار در خصوص نحوه جریمه متخلفان، گفت: تا پیش از این، اگر در مغازه ای 10 درصد کالاها برچسب قیمت نداشتند، به عنوان تنها یک تخلف عدم نصب برچسب محسوب می شد و جریمه ای در حدود 20 هزار تومان به فروشنده متخلف تعلق می گرفت.

وی تاکید کرد: هم اکنون برای هر نوع کالایی که در مرکز فروشی برچسب قیمت نداشته باشد، تخلف ثبت و برای کل تعداد آن کالای مورد نظر موجود در مرکزفروش، از متخلف جریمه دریافت می شود.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این موضوع درباره عدم صدور فاکتور نیز صادق است، تا امکان سوء استفاده ها سلب شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید مراتب تخلف را از طریق شماره تلفن 124 به وزارت بازرگانی اطلاع دهند، تصریح کرد: در این راستا تفاهم نامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی به امضا رسیده که سرعت در رسیدگی به شکایات در آن، مدنظر قرار گرفته است.

به گفته تقوی، شعب سیار و نزدیکترین شعب به شهرستان مربوطه نیز، پرونده ها را مورد بررسی قرار خواهند داد. وی خاطرنشان کرد: هیچ تخلفی از چشم بازرسان سازمان حمایت پنهان نخواهد ماند.

