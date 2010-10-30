چهلمین جشنواره فیلم رشد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از ساعت 18 شروع شد، حجتالاسلام بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای سیاستگذاری و حمیدرضا کفاش دبیر جشنواره حضور داشتند. در ابتدای مراسم، پیام حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش قرائت شد.
در پیام وزیر به این جشنواره آمده: شادمانم که درباره جشنوارهای سخن میگویم که با تماشای مجموع فیلمهای شرکتکننده در آن، ستایش انسان نسبت به دستاوردهای بشر در گستره علم و هنر برانگیخته میشود، سخن از جشنوارهای است که رشد هدف والای آن است. رشد فکری، رشد فرهنگی، رشد روشهای آموزشی و رشد زمینههای پرورشی.
از اینرو، چشمانداز برگزاری این جشنواره را، ترسیم آیندهای درخشان، سرشار از اختراعات، اکتشافات و نوآوریهای چشمگیر دانشمندانی بزرگ میدانم که روزی دانشآموزان نونهال و نوجوان این سرزمین پرگهر بودهاند. این آرمان مشترک همه سینماگران پرتلاش عرصه فیلمهای آموزشی و همکاران مؤمن و خستگیناپذیری است که در هر سالگرد پاییزی، برگزاری این جشنواره بهاری را برعهده دارند. با نگاهی دقیق و پژوهشگرانه به دورههای پیشین این جشنواره گرانبار، درمییابیم که وجود آن دستاوردهای بزرگی برای آموزش و پرورش کشور عزیزمان به بار آورده است.
سپس حمیدرضا کفاش گزارش برگزاری این جشنواره را ارائه داد. کفاش گفت: جشنواره فیلم رشد سعی کرده ضمن حفظ ویژگیهای مثبت قبلی، ویژگیهای جدیدی نیز به این دوره از جشنواره اضافه کند. ویژگیهایی مانند اضافه کردن بخش ویژه مرور فیلمهای مرتبط با خلیج فارس، تشکیل 20 کارگاه آموزشی، توسعه مشارکت مادی و معنوی سازمانها و وزارتخانهها به 30 مورد، معرفی فیلمها از نگاه معلمان، صدور بیانیه کاربردی هیئت انتخاب جشنواره، ساماندهی دانشآموزان تهرانی برای استفاده از فیلمها، انتشار کتاب تاریخچه 40 دوره جشنواره رشد و 40 پژوهش برتر، رونمایی از تمبر ویژه، بارگذاری 100 فیلم آموزشی در سایت جشنواره، تجلیل نمادین یکی از معلمان ایثارگر کشور و آمادهسازی 50 مقاله علمی از جمله این موارد است.
حجتالاسلام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش درباره اهمیت تعلیم و تربیت و نقش این جشنواره در این رابطه سخن گفت. حجتالاسلام بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم رشد گفت: تعلیم و تربیت مقدسترین کاری است که اتفاق میافتد. هیچ کاری به بزرگی تعلیم و تربیت نیست. خدا خود را معلم نامید و این عنوان را برای رسولش پسندید و وقتی از رسولش تجلیل کرد، او را با همین نام نمایان کرد. همچنانکه پیامبر اسلام به هیچیک از مناصب خود افتخار نکرد به جز بندگی و معلمی.
وی ادامه داد: در 40 سالگی جشنواره رشد شاهد تحول هم هستیم و نگاهی به داخل مدرسه و همچنین به خارج از مدرسه داریم. در جشنواره چهلم همت دوستان ما بر این بود که بتوانند جشنواره را در خدمت فرآیند یاددهی و یادگیری قرار دهند. در سالهای پیش هدف ما شناسایی فیلمهای خوب و معرفی آنها به جامعه و قدردانی از سازندگان آن بود اما از دو سال پیش همکاران ما کوشیدند تا فیلمهای آموزشی را در دسترس معلمان و خانوادهها قرار دهند.
در مراسم افتتاحیه چهلمین جشنواره فیلم رشد از برگزیدگان استانی در برگزاری جشنواره سیونهم تقدیر به عمل آمد. رتبه اول برگزاری جشنواره سال گذشته به استان کهگیلویه و بویراحمد، رتبه دوم به استانهای آذربایجان غربی و کردستان و رتبه سوم به استان مازندران تعلق گرفت. همچنین در این مراسم از مدیران برگزارکننده استانهای کرمانشاه، فارس، مرکزی، ایلام، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، قم و شهرستانهای تهران، نورآباد ممسنی و آذربایجان شرقی تجلیل شد.
سخنانی از مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره درباره اهمیت آموزش در قالب یک فیلم نمایش داده شد.
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