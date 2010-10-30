کمبود منابع مالی چالش اصلی صنعت کردستان است

عبدالله کاردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: به دلیل مشکلات مالی و کاهش میزان تولید، واحدهای صنعتی استان کردستان با کمبود منابع مالی مواجه هستند و ادامه این روند می تواند بخش صنعت این استان را طی سال های آینده با چالش های جدی تری مواجه کند.

وی عنوان کرد: از دو سال قبل تاکنون فعالیت بیش از 103 واحد صنعتی بعد از صدور پروانه ساخت در استان متوقف شده و افراد سرمایه گذار نیز با مشکلاتی مختلفی مواجه هستند که از مسئولان استان انتظار می رود با برنامه ریزی صحیح نسبت به حمایت از بخش های صنعت و معدن در کردستان اقدام کنند.

مدیر عامل خانه صنعت و معدن استان کردستان تزریق منابع مالی را به عنوان تنها راه حمایت از واحدهای صنعتی متوقف شده در این استان عنوان کرد و افزود: تدوین برنامه های مناسب در استان و لزوم حمایت بیشتر بانک ها با تسهیل شرایط موجود از جمله راهکارهای مقابله با وضعیت فعلی است.

کاردانی خواستار ایجاد صنایع مادر در استان کردستان با هدف توسعه همه جانبه این استان و افزایش صادرات کالا شد و گفت: ایجاد صنایع مادر در استان کردستان می تواند در راستای افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ایجاد واحدهای صنعتی پائین دست موثر و مفید باشد.

وی بیان داشت: ارائه راهکارهای عملیاتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی، بازاریابی و فروش بر اساس شیوه های نوین، تعویض ماشین آلات کهنه و قدیمی در راستای تولید محصولات مورد نیاز جامعه و تهیه مواد اولیه مناسب از جمله نیازمندهای واحدهای صنعتی در کردستان به شمار می رود.

مدیر عامل خانه صنعت و معدن استان کردستان در پایان افزود: متاسفانه در حال حاضر نحوه تعامل بانک ها با افراد سرمایه گذار در استان کردستان در حد مطلوب نیست و امیدواریم که با برگزاری نشست های تخصصی و همچنین تغییر دستورالعمل ها این روند تغییر کند.