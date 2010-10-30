9 میلیون افغان در فقر شدید به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، "سلیم قندوزی" معاون وزیر کشاورزی، آبیاری و دام افغانستان در نشستی که به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شده بود، گفت: دو سال قبل تعداد فقرا در افغانستان 5 میلیون نفر بوده، اما اکنون این تعداد به 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

وی گفت، کابل افرادی را که غذای کافی ندارند و از تامین نیازهای اساسی روزانه ناتوانند بعنوان افرادی شدیداً فقیر تلقی می کند.

مقام های دولتی همچنین عنوان می کنند که تعداد فقرا در طول سال متفاوت است، اما معمولاً در زمستان رو به افزایش می گذارد.

متخصصین بر این باورند که سیل های اخیر در پاکستان اوضاع و شرایط اقتصادی در افغانستان را که بسیاری از مواد غذایی را وارد می کند بدتر کرده است.

افزایش بهای تولیدات غذایی همچون برنج، روغن های غذایی و گوشت بر بسیاری از افغان ها که در زمره فقیرترین افراد در جهان هستند فشار وارد می کند.