هشت هزار دستگاه تراکتور کردستان به اوگاندا صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه چهارشنبه سفیر کشور اوگاندا بعد از بازدید از شرکت تراکتورسازی کردستان، به دیدار استاندار رفت و در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی، بر صادرات هشت هزار دستگاه تاکتور تولیدی شرکت تراکتورسازی کردستان به کشور اوگاندا تاکید کردند.

استاندار کردستان در این دیدار با تاکید بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی دوجانبه آمادگی استان برای صادرات هشت هزار دستگاه تراکتور به اوگاندا را اعلام کرد و گفت: شرکت تراکتورسازی کردستان دارای توانمندی بسیار خوبی است و ما آمادگی لازم را برای تامین بخشی از تجهیزات کشاورزی این کشور را داریم.

علیرضا شهبازی خاطرنشان کرد: استان کردستان آمادگی صادرات تراکتورهای مورد نیاز اوگاندا طی 10 روز آینده به این کشور را دارد.

وی همچنین بر ضرورت کاهش بوروکراسی و تشریفات زاید اداری در روند صارات تراکتور به اوگاندا و روان سازی اجرای این قرار داد تاکید کرد .

سفیر اوگاندا نیز در این دیدار با اشاره به پتانسیل های بالای کشورش در زمینه کشاورزی، عنوان کرد: سیاست کلی کشور اوگاندا برای توسعه این بخش نیازمند همکاری های اقتصادی به خصوص در زمینه تامین نیازهای بخش کشاورزی است.

محمد کیسوله عنوان کرد: کشورش برای توسعه کشاورزی سیاست ترغیب بخش خصوصی را برای تامین تجهیزات مورد نیاز از جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده است .