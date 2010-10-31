رودخانه های گلستان تشنه لایروبی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیلاب یکی از ویژگیهای جداناپذیر رودخانه‌های استان است و از حدود دو هزار و 600 کیلومتر رودخانه‌های استان تقریبا 660 کیلومتر آن از مناطق مسکونی و حساس عبور می کند که این مسئله اهمیت توجه مهندسی رودخانه‌ها را دو چندان می کند.

42 شاخه رودخانه در گلستان جریان دارد که تعدادی از این رودخانه ها در سال جاری لایروبی شد و اجرای این طرح در همه رودانه های استان نیازمند تامین اعتبار مورد نیاز است.

کمبود اعتبار برای لایروبی رودخانه ها

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: برای لایروبی رودخانه های استان 800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که کفاف لایروبی تمایم رودانه های استان را نمی دهد.

ایرج حیدریان اظهار داشت: این درحالی است که تنها لایروبی رودخانه قره سو 200 میلیارد تومان هزینه دارد.

وی پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل را از جمله اهداف لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های استان برشمرد و افزود: اجرای این طرح‌ها موجب سهولت عبور روان آب ناشی از بارندگی‌ در رودخانه‌ها می‌شود.

حیدریان با تاکید بر ضرورت حفظ حریم رودخانه های استان در کاهش خسارات ناشی از سیل، تصریح کرد: دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌‌ها و مسیل‌ها خسارات مالی و جانی سیل را تشدید می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان تاکید کرد: مدیران اجرایی این شرکت در شهرستانها با هرگونه تخلف قانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها برخورد کرده و این اقدام را در جهت حفظ جان و مال شهروندان انجام می دهند که نتایج آن خسارت حداقل در زمان طغیان و سیل در رودخانه‌ها نمود پیدا می کند.

به گفته وی، دست اندازی به حریم رودخانه و هر اقدام خلاف قانون در این زمینه موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شده و همه باید در این زمینه خود را مسئول بدانند.



وی خاطرنشان کرد: ویژگی هیدرولوژیکی استان موجب شده که هر چهار نوع سیلاب شهری رودخانه‌ای، موضعی، ناگهانی و ساحلی در شهرهای استان امکان وقوع داشته باشد.



25 شهر گلستان در معرض سیل

به گفته وی، از مجموع 25 شهر استان چهار شهر در معرض سیلاب ساحلی و باقی شهرها در معرض یک تا سه نوع سیلاب دیگر قرار داشته باشند.



حیدریان با بیان اینکه در بحث سیلاب شهری باید مدیریت یکپارچه را اجرا کرد، یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای گلستان با این رویکرد مطالعات طرح جامع سیل حوضه گرگانرود را انجام داده و در دست اجرا دارد و این موضوع مختص یک نقطه نیست بلکه کل حوضه آبریز را شامل می‌شود و مواردی نظیر مدیریت آبخیزداری و مدیریت آبخوان‌داری و مدیریت سیلابدشت و تعیین حریم و بستر و پهنه‌ سیلاب و ... را در برمی‌گیرد.



مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان حفاظت از مناطق مسکونی نظیر شهرها را به عنوان هدف اصلی مدیریت یکپارچه سیل عنوان کرد و افزود: همکاری همه دستگاه ‌های مسئول در این زمینه امری ضروری است که خوشبختانه مدیران استان با درک این موضوع در این خصوص هماهنگ هستند.



وی یادآور شد: مطالعه طرح جامع سیل استان، اجرا ی طرح اضطراری سیل گرگانرود، برگزاری و حضور فعال درکارگروه سیل، استقرار سیستم‌های هشدار سیل، اجرای طرح زهکشی اراضی اولویت‌دار درسطح 10 هزار هکتار از مهمترین اقدامات در جهت مدیریت سیلاب در استان است.



حیدریان، اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی مستمر در سطح شهرها و روستاهای استان، اجرای مانورهای مقابله با سیل در جهت افزایش آمادگی شهروندان، شناسایی مناطق آسیب پذیر و اولویت‌دار استان با نگاه مدیریت بحران را از دیگر این اقدامات برشمرد.



لایروبی نشدن رودخانه از جمله دلایلی است که موجب بروز خسارتهای سیل در برخی از مناطق استان گلستان شده است و آبگرفتگی روستاهای حاشیه گرگانرود در غرب استان در سال گذشته نمونه ای از این دست است که امید می رود با عزمی راسخ و حمایتی درخور از سوی مسئولان کشوری و استانی طرح لایروبی تمامی رودخانه های گلستان به سرعت اجرایی شود.