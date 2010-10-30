2 گوزن مارال ارسباران در حین انتقال تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ گفته می شود، دو مارال یاد شده با هدف احیای گردشگری جنگل های فندقلو به این منطقه منتقل می شدند بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری در حین انتقال، تلف شده اند.

تلف شدن مارال ها هنگام انتقال به محیطی دیگر بی سابقه بوده و مرگ دو راس از این گونه حیات وحش در ارسباران برای نخستین بار اتفاق می افتد.

مارال یکی از سه گونه گوزن (گوزن زرد، شوکا و مارال) موجود در ایران است که غالباً در جنگل های مناطق کوهستانی زندگی می‌کند.

پراکنش مارال در دنیا در اروپا، شمال آفریقا، آسیا و آمریکا بوده و در سطح جهانی از گونه‌های حمایت شده و در لیست قرمز ‪ قرار دارد .

جنگل‌های ارسباران با 164هزار هکتار وسعت و دارا بودن گونه های منحصربفرد گیاهی و جانوری یک منطقه حفاظتی بوده و به عنوان ذخیره گاه زیست کره در سال 1354 از سوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

"مارال" در ادبیات فولکلور آذربایجان جایگاه ویژه ای دارد بطوریکه این حیوان در فرهنگ عامه، سمبل زیبائی تلقی می شود.

تلاش خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

اخبار تکمیلی و نتایج ییگیری های مهر متعاقباً منتشر خواهد شد.