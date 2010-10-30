تعاونی ها در طرح مسکن مهر ناموفق بودند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین خلیلی مرد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات تامین مسکن مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: مرحله نخست اجرای مسکن مهر با تعاونی ها شروع شد ولی با گذشت مدت زمان اندکی مشخص شد که این مجموعه ها به دلایل مختلف عملکرد موفقی در این بخش نداشته اند .

وی افزود: تعاونی هایی که مدعی داشتن تخصص در حوزه ساخت و ساز مسکن بودند نیز نتوانستند در پروژه مسکن مهر موفقیتی بدست بیاورند .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: در پی این ناکامی ها بود که برابر مصوبه هیئت وزیران،‌عملاً کار ساخت و ساز مسکن مهر از تعاونی ها گرفته شد و به انبوه سازان تحویل گردید .

وی با ابراز رضایت از عملکرد انبوه سازان در آذربایجان شرقی اظهار داشت: چهار هزار و 163 واحد مسکن مهر در این استان تا پایان آذر جاری تحویل متقاضیان خواهد شد که نشان از تحرک خوب انبوه سازان است .

وی یادآور شد: هم اکنون 25 هزار واحد از مسکن مهر آذربایجان شرقی به کلانشهر تبریز اختصاص دارد که این تعداد واحد مسکونی را 105 انبوه ساز و 72تعاونی اجرا می کنند .

خلیلی مرد خاطر نشان کرد: برخی از تعاونی ها فعال در پروژه مسکن مهر نیز توفیقاتی بدست آورده اند که از جمله این تعاونی های موفق، تعاونی مسکن مهر مددجویان و معلولان تحت پوشش شهرستان آذرشهر در آذربایجان شرقی بوده که 130 واحد مسکونی را با مناسب سازی عبور و مرور معلولان آماده بهره برداری کرده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد واحدهای ساخته شده مسکن مهر در آذربایجان شرقی بیش از متقاضیان است،‌اظهار داشت: در حالیکه متقاضیان این طرح ملی در آذربایجان شرقی 48هزار نفر است ولی 51 واحد مسکن مهر در این استان ساخته می شود .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: این سازمان به عنوان ناظر عالی پروژه مسکن مهر در آذربایجان شرقی آمادگی دارد بیش از سهمیه اعلامی، مسکن مهر هر تعداد از مددجویان و معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که متقاضی این طرح هستند را تامین کند .