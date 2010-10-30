خلخال تنها شهر بدون چراغ قرمز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سروان فریدون قنبرزاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک این شهرستان اظهار داشت: این شهر را می توان با توجه به جمعیت 50 هزار نفری و نیز تردد قابل توجه خودرو به عنوان تنها شهر بدون چراغ قرمز کشور معرفی کرد.

وی با بیان اینکه معدود چراغهای راهنمایی و رانندگی تعبیه شده در میادین خلخال نیز چراغ چشمک زن هستند، افزود: تاکنون هیچ راننده خودرو و یا عابر پیاده ای در خلخال پشت چراغ قرمز توقف نکرده است.



رئیس پلیس راهور شهرستان خلخال عدم نصب و بکارگیری از چراغ قرمز در تقاطع های شهر خلخال را نحوه طراحی چهار راههای این شهر عنوان کرد.

و اضافه کرد: بافت شهری و طراحی میادین در اکثر تقاطع ها و چهار راههای هسته مرکزی شهر خلخال باعث شده، تاکنون نیازی به نصب چراغهای راهنمایی ورانندگی سه زمانی در خلخال احساس نشود.



قنبرزاده عدم استفاده از چراغهای راهنمایی و رانندگی سه زمانه در خلخال را منطقی برشمرد و ابراز داشت: حتی در پر ترددترین ساعات نیز هیچ گونه راه بندان و ترافیک جدی در خیابانهای خلخال دیده نمی شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 15 هزار خودروی سبک در شهرستان خلخال تردد می کنند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این بیش از پنج هزار دستگاه موتور سیکلت و 500 دستگاه خودروی سنگین نیز در شهرستان خلخال وجود دارد.