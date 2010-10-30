به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی افزود: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره خوبی است؛ از این نظر که به ظرفیتهای تازه و دستیافته دو سه دهه اخیر میپردازد. گاهی وقتها خواسته یا ناخواسته نویسندگان ما با نویسندگان پیش از انقلاب مقایسه میشدند، ولی اینگونه جشنوارهها باعث میشود ما به معیارهای خودمان برسیم و آثارمان را با محک خودمان بسنجیم.
سردبیر مجله رشد دانشآموز در ادامه با بیان اینکه اضافه شدن بخش نوجوان، خبر بسیار خوبی از سوی برگزارکنندگان جشنواره است، افزود: اضافه شدن این بخش اگر بتواند بر روند نامبارک ترجمه تاثیر بگذارد، اقدام مثبتی است. امیدوارم این بخش بتواند در تثبیت و صیانت از فرهنگ و ارزشهای خودی تاثیر بسزایی داشته باشد.
شفیعی با اشاره به کم بودن میزان جوایز جشنوارهها اظهار داشت: فکر میکنم نباید از این زاویه که مقدار جایزه جشنواره چقدر است، به موضوع نگاه کرد، بلکه من معتقدم اگر جشنوارهای از داوران دلسوز و متنوع و کسانی که آثار را بخوانند، استفاده کند، قطعاً موفق خواهد شد.
نویسنده رمان "قلب خامهای" در پایان تصریح کرد: تکرار اسمهایی که دائماً از جشنوارههای مختلف جایزه میگیرند، نتیجه خوبی برای جشنواره و حتی خود افراد نخواهد داشت.
