بایرن مونیخ به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب موفق شد در ورزشگاه آلیانز آرنا با نتیجه 4 بر 2 مقابل فرایبورگ به برتری برسد. برای بایرن در این دیدار، مارتین دمیکلیس (39)، ماریو گومژ (61)، آناتولی تیموشوک (73) و تونی کروس (80) گل زدند و دو گل فرایبورگ را استفان ریسینگر (64) و ادسون برافید (87- گل به خودی) به ثمر رساندند. برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:



* شنبه 8/8/1389

* کایزرسلاترن - مونشن گلادباخ

* وردربرمن - نورنبرگ

* ولفسبورگ - اشتوتگارت

* کلن - هامبورگش

* سن پائولی - اینتراخت فرانکفورت

* شالکه - بایرلورکوزن

* یکشنبه 9/8/1389

* ماینز - بروسیا دورتموند

* هوفنهایم - هانوفر



جدول رده بندی:

1 - ماینتز 24 امتیاز

2- بروسیا دورتموند 22 امتیاز

3- هانوفر 16 امتیاز

4- هوفنهایم 15 امتیاز

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7- بایرن مونیخ 15 امتیاز - تفاضل گل 2+

8- فرایبورگ 15 امتیاز - تفاضل گل 2 -

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16- شالکه 6 امتیاز - تفاضل گل 6-

17- مونشن گلادباخ 6 امتیاز - تفاضل گل 13-

18- کلن 5 امتیاز