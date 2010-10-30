بایرن مونیخ به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب موفق شد در ورزشگاه آلیانز آرنا با نتیجه 4 بر 2 مقابل فرایبورگ به برتری برسد. برای بایرن در این دیدار، مارتین دمیکلیس (39)، ماریو گومژ (61)، آناتولی تیموشوک (73) و تونی کروس (80) گل زدند و دو گل فرایبورگ را استفان ریسینگر (64) و ادسون برافید (87- گل به خودی) به ثمر رساندند. برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:
* شنبه 8/8/1389
* کایزرسلاترن - مونشن گلادباخ
* وردربرمن - نورنبرگ
* ولفسبورگ - اشتوتگارت
* کلن - هامبورگش
* سن پائولی - اینتراخت فرانکفورت
* شالکه - بایرلورکوزن
* یکشنبه 9/8/1389
* ماینز - بروسیا دورتموند
* هوفنهایم - هانوفر
جدول رده بندی:
1 - ماینتز 24 امتیاز
2- بروسیا دورتموند 22 امتیاز
3- هانوفر 16 امتیاز
4- هوفنهایم 15 امتیاز
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7- بایرن مونیخ 15 امتیاز - تفاضل گل 2+
8- فرایبورگ 15 امتیاز - تفاضل گل 2 -
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16- شالکه 6 امتیاز - تفاضل گل 6-
17- مونشن گلادباخ 6 امتیاز - تفاضل گل 13-
18- کلن 5 امتیاز
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