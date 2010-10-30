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۸ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۳

هفته دهم بوندس لیگا/

بایرن مونیخ به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد

بایرن مونیخ به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد

تیم فوتبال بایرن مونیخ دیدار آغازین هفته دهم رقابت های بوندس لیگا را با برتری پرگل مقابل فرایبورگ پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب موفق شد در ورزشگاه آلیانز آرنا با نتیجه 4 بر 2 مقابل فرایبورگ به برتری برسد. برای بایرن در این دیدار، مارتین دمیکلیس (39)، ماریو گومژ (61)، آناتولی تیموشوک (73) و تونی کروس (80) گل زدند و دو گل فرایبورگ را استفان ریسینگر (64) و ادسون برافید (87- گل به خودی) به ثمر رساندند. برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

* شنبه 8/8/1389
* کایزرسلاترن - مونشن گلادباخ
* وردربرمن - نورنبرگ
* ولفسبورگ - اشتوتگارت
* کلن - هامبورگش
* سن پائولی - اینتراخت فرانکفورت
* شالکه - بایرلورکوزن

* یکشنبه 9/8/1389
* ماینز - بروسیا دورتموند
* هوفنهایم - هانوفر

جدول رده بندی:
1 - ماینتز 24 امتیاز
2- بروسیا دورتموند 22 امتیاز
3- هانوفر 16 امتیاز
4- هوفنهایم 15 امتیاز
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7- بایرن مونیخ 15 امتیاز - تفاضل گل 2+
8- فرایبورگ 15 امتیاز - تفاضل گل 2 -
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16- شالکه  6 امتیاز - تفاضل گل 6-
17- مونشن گلادباخ 6 امتیاز - تفاضل گل 13-
18- کلن 5 امتیاز

کد مطلب 1180837

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