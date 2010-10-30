مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :

در نامه رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز شد؛ استقبال ایران از بازگشت 1+5 به میز مذاکره

از سوی معاون معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی؛ شرایط جدید معافیت خدمت سربازی اعلام شد

امشب گفتگوی مستقیم رئیس جمهور با مردم

تفاهم:

ممنوعیت افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی

قیمت نفت بالای 82 دلار

صادرات میوه اوج گرفت

ایران هجدهمین قدرت اقتصادی جهان شناخته شد

جام جم :

تدابیر بانک مرکزی برای کنترل جهش قیمت‌ها

آمادگی ایران برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای

آخرین رقم ذخایر نفتی ایران؛ 150 میلیارد بشکه

دستور رئیس جمهور برای تسریع در احداث خط 7 مترو

جوان:

حضور رهبر انقلاب در منازل خانواده شهدا در آخرین شب سفر قم

حبس 7 ساعته مسافران قطار تهران- خوزستان

شرکت نفتی شل بر ادامه حضور خود در ایران تاکید کرد



جهان صنعت:

نایب رئیس مجلس خواستار انضباط مالی در دولت شد؛ جبران کسری بودجه از ذخیره ارزی عادلانه نیست

تبادل آتش در مرز دو کره

ابهام درباره حذف یارانه آب در سال جاری

هشدار برای شکست سهام عدالت در 4 سالگی



حمایت:

استقبال ایران از بازگشت 1+5 به میز مذاکره

آیت‌الله آملی لاریجانی: امکانات و بودجه قوه قضائیه تناسبی با وظایف آن ندارد

تدابیر بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه‌ها

آغاز طرح آموزش موتورسواران برای نخستین بار در کشور

خراسان:

موافقت رسمی ایران با درخواست 1+5 برای مذاکره

مصرف سوخت خودروهای ایرانی 220 درصد بیشتر از میانگین جهانی

افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی ممنوع شد



دنیای اقتصاد:

ایران از اعلام آمادگی 1+5 برای مذاکره استقبال کرد؛ پاسخ مثبت به نامه اروپا

آمار تابستانی مسکن منتشر شد؛ بازار مسکن در مدار آرامش

انتقاد حدادعادل از روند اجرای برنامه‌های توسعه



شرق:

حسین‌الله کرم هشدار داد: بازگشت مجدد حزب‌الله به حرکات آنارشیستی

انتقاد دوباره حدادعادل از دولت

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تولد احمدی نژاد را تبریک گفت

برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات



صبح اقتصاد:

موانع افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی چیده شد

تا دو هفته دیگر؛ قیمت جدید آب اعلام می‌شود

سال آینده محقق می‌شود؛ ورود نفت خام به بورس

افزایش 108 درصدی آمریکایی‌ها در خرید کالاهای ایرانی



فرهیختگان:

غلامعلی حدادعادل: امروز دولت یک ساز می‌زند مجلس ساز دیگر

صدای پای چین در پارک ملی کویر

آملی لاریجانی: آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس هستیم

کیهان:

رهبر معظم انقلاب در دومین دیدار اعضای جامه مدرسین حوزه علمیه قم: جامعه مدرسین مثل همیشه پناهگاه طلاب و حوزویان باشد

هشدار حماس به نظامیان اسرائیلی: به غزه بیایید زنده بر نمی‌گردید

افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی ممنوع شد



گسترش صنعت:

رئیس جمهوری در همایش مدیریت راهبردی در تحقق چشم‌انداز اعلام کرد: سند چشم انداز عاملی برای همگرایی و هم افزایی در کشور

آمریکایی‌ها 2 برابر پارسال کالای ایرانی خریدند

ظرفیت 150 هزار شغل در صنایع هوافضا

همشهری:

در آخرین شب سفر حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای به قم صورت گرفت؛ دیدار 3 خانواده شهید با مقام معظم رهبری

سیدحسن نصرالله هشدار داد: سوءاستفاده اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از دادگاه حریری

تئاتر شهر 2، در جنوب شهر پا می‌گیرد

اطلاعات خانوار، راستی‌آزمایی اقتصادی می‌شود

