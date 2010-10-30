کارشناسان پاکستانی درغرفه مهر: پاکستان بعداز 11سپتامبر ناامن تر شد/ جزئیات روابط تهران-اسلام آباد

"محمد توفیل نقاد" تحلیلگر روزنامه جنگ، "چودری محمد امین شیدا" تحلیلگر روزنامه نوای وقت و "نعیم مصطفی" مدیر روزنامه "پاکستان دیلی" در نشستی درغرفه مهر در هفدهمین جشنواره مطبوعات درباره وضعیت امنیتی پاکستان، افزایش شمار حملات موشکی آمریکا در این کشور، روابط دوجانبه تهران-اسلام آباد و تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا بر خط لوله گاز ایران و پاکستان گفتگو کردند.

محمد توفیل نقاد تحلیلگر روزنامه جنگ درباره علت نامگذاری این روزنامه گفت: روزنامه جنگ در خلال جنگ جهانی دوم تاسیس شد و به این دلیل آنکه روزنامه ای معتبر و مشهور در پاکستان است نام آن تغییر نمی کند.

نعیم مصطفی مدیر روزنامه پاکستان دیلی به تشریح فعالیت روزنامه های این کشور پرداخت و گفت: روزنامه های پاکستان به دو بخش تقسیم می شوند که یکی از آنها نشریات چاپی و دیگری نشریات الکترونیکی است.

وی افزود: 15 روزنامه به زبان اردو و انگلیسی در پاکستان منتشر می شوند. روزنامه جنگ ، نوای وقت، پاکستان دیلی، خبر، اکسپرس، اوصاف، اساس، تجارت، جرئت و جسارت به زبان اردو منتشر می شوند و روزنامه های نیوز، داون، نیشن، پاکستان تودی، اکسپرس تریبون و پست به زبان انگلیسی منتشر می شوند.

مدیر روزنامه پاکستان دیلی گفت: روزنامه جنگ، نوای وقت، پاکستان دیلی، جسارت و نوای اسلام از روزنامه های محلی شهر کراچی هستند.

نعیم مصطفی شرکت مطبوعات ایرانی و کشورهای مسلمان در نمایشگاه مطبوعات تهران را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: ایران سطح بالایی از گردهم آیی مطبوعات را ایجاد کرده است.

وی همچنین رابطه مطبوعاتی دو کشور مسلمان ایران و پاکستان را بسیار خوب توصیف کرد که به مدت قرن ها با یکدیگر همکاری رسانه ای دارند. نعیم مصطفی گفت: پاکستانی ها احساس می کنند که ایران منزل خود آنهاست و هیچ گونه احساس غریبگی نمی کنند.

مدیر روزنامه پاکستان دیلی درباره اوضاع امنیتی پاکستان گفت: پس از حادثه 11 سپتامبر حملات تروریستی بسیار و بیشتری در پاکستان روی داده است و در 5 و 6 سال گذشته شاهد وقوع عملیات انتحاری و بمب گذاری های بسیاری بودیم و جرم و جنایت در کشورمان بسیار زیاد شده است.

چودری محمد امین شیدا در این باره اظهار داشت: مردم پاکستان مردمی مسلمان هستند و به اسلام به عنوان دین صلح و آرامش می نگرند، اما متاسفانه پس از 11 سپتامبر جامعه مسلمان پاکستان به عناوین گوناگونی مورد تهدیدهای تروریستی قرار گرفت.

وی افزود: پس از 11 سپتامبر با حوادث مشابه این حادثه مواجه بودیم. در بسیاری از شهرها عملیات انتحاری، بمب گذاری و تروریستی صورت می گیرد و غیرنظامیان بسیاری در نتیجه حملات موشکی آمریکا به شمال و جنوب پاکستان کشته می شوند و با آنکه رئیس جمهوری و نخست وزیر این حملات را محکوم کردند، این عملیات همچنان ادامه دارد.

مدیر روزنامه پاکستان دیلی در ادامه از سفر هیئت های فرهنگی ایرانی از جمله قاریان و نیز سفر هیئت هایی درباره مبارزه با تروریسم به پاکستان خبر داد.

وی همچنین از وجود 12 مرکز فرهنگی بزرگ ایرانی در پاکستان خبر داد که با این کشور در زمینه فرهنگی همکاری می کنند.

نعیم مصطفی ضمن محکوم کردن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آن را غیر منصفانه توصیف کرد و گفت که چنین تحریم های ظالمانه ای نباید علیه این کشور اعمال شود.

مدیر روزنامه پاکستان دیلی با اشاره به روابط مستحکم تهران-اسلام آباد گفت: پاکستان مخالف تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران است و به آنها اهمیت نمی دهد و این تحریم ها هیچ تاثیر منفی بر همکاری تهران-اسلام آباد در زمینه خط لوله صلح نمی گذارد.

وی تاکید کرد: ایران، پاکستان و هند موافقت خود را در زمینه خط لوله صلح اعلام کردند و آمریکا هیچ نقشی در جریان این همکاری ندارد.