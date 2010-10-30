سفر 3 هزار گردشگر ایرانی به روسیه در نیمه نخست امسال

الکساندر رادکوف، معاون سازمان گردشگری فدرال روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امسال به دلیل اجرای برنامه های موثر گردشگری، صنعت گردشگری روسیه وضعیت مطلوبی داشته گفت: دولت روسیه طرحی را برای 6 سال آینده کشور تصویب کرده که باعث می شود تورهای ورودی و خروجی توسعه پیدا کنند و رقابت پذیری در صنعت گردشگری روسیه بوجود آید.

معاون سازمان گردشگری فدرال روسیه اظهار کرد: انتظار می رود با اجرای این طرح درآمد گردشگری روسیه از 160 هزار میلیارد ریال به 900 میلیارد ریال برسد و 9 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد.

وی افزود: در سال 2009 میلادی جریان توریست در کشور 5/34 میلیون نفر بود که 9 درصد بیشتر از شاخص مشابه سال قبل بوده است.

وی گفت: ورودی اتباع خارجی به روسیه به بیش از 21 میلیون نفر رسیده و خروج اتباع نیز به عدد 34 میلیلون نفر رسیده است.

رادکوف تعداد ورودی اتباع ایرانی به روسیه را در نیمه اول سال جاری 7 هزار نفرعنوان کرد که حدود سه هزار نفر آنان با هدف گردشگری به روسیه رفته اند.

وی افزود: ورود ایرانیان به روسیه در مقاسیه با مدت مشابه سال گذشته ده درصد رشد داشته است. همچنین تعداد مسافرتهای اتباع روسیه که در نیمه اول سال جاری از ایران دیدن کردند نیز 14 درصد افزایش داشته است.

معاون سازمان گردشگری فدرال روسیه محبوبترین مقصد مسافرت روسها را به صورت سنتی به کشورهای ترکیه، مصر چین و کشورهای اروپایی عنوان کرد.

معاون سازمان گردشگری فدرال روسیه با اعلام اینکه روسیه می تواند خدمات مربوط به انواع توریسم را ارائه کند بیان کرد: نوع دیگری از توریسم که در برنامه های آینده صنعت گردشگری است توریسم کشتی است.

وی افزود: اتباع خارجی که با کشتی های گذری و توریستی وارد کشور روسیه می شوند می توانند در خاک روسیه سه روز بدون ویزا بمانند. البته اجرای چنین برنامه ای هزینه بر است و نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد. همچنین کشورهای دیگری مانند ایران، قزاقستان، آذربایجان نیز می توانند به این طرح متصل شوند.

