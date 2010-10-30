391 هزار کاربر اینترنت در گلستان وجود دارد

غلامرضا عرب هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:37 هزار پورت دیتا در 167 نقطه شهری و روستایی استان نصب شده است.

وی اظهار داشت: 443 دفتر ICT روستایی در استان ایجاد شده است که تمامی این دفاتر به اینترنت متصل هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان گفت: حدود 20 خدمت دو سویه تلفن ثابت در استان ارائه شده است و در مجموع تعداد مشترکان تلفن ثابت در استان رشد یافته است.

عرب هاشمی گفت: همچنین 50 خدمت تلفن همراه در پرتال شرکت مخابرات استان ارائه شده است.

وی از افزایش 2.5 برابری تلفنهای همگانی در استان خبر داد و گفت: پنج هزار و 909 دستگاه تلفن همگانی در استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان بیان داشت: در حال حاضر یک میلیون و 210 هزار و 663 مشترک همراه و ثابت در استان وجود دارد.